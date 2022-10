El portarrollos de cocina más completo es 3 en 1 y tiene más de 30.300 valoraciones en Amazon

¡Qué gusto da ver nuestra cocina recogida! Mantenerla en orden es costoso, pero fundamental para dejar espacio de trabajo y, al mismo tiempo, tener a mano todo lo que necesitamos. Poco a poco, nos hemos ido haciendo con 'gadgets' sin los que ya no podemos vivir, como una freidora sin aceite o un robot multifunción que nos ayudan a preparar nuestras elaboraciones en menos tiempo y de forma más saludable, pero hay que saber dónde colocarlos para que no ocupen toda la encimera.

Contamos con soluciones prácticas y poco costosas para que cada cosa tenga su lugar, como los organizadores de estropajos o los portarrollos del papel absorbente, imprescindibles para tener siempre a mano el rollo de cocina para recoger derrames accidentales o eliminar el exceso de grasa de los platos junto a un sinfín de usos más. De ahí la importancia de que el rollo esté en un lugar accesible y fijo para no andar buscándolo por toda la cocina cuando más lo necesitamos. En Heraldo Shopping hemos encontrado el portarrollos favorito de los usuarios de Amazon con más de 30.380 valoraciones y que dispone de hueco para el papel de aluminio y el film transparente y cuchillas para cortarlos fácilmente.

Se puede cortar el papel absorbente con una sola mano. Amazon

El dispensador de papel de Leifheit cuenta con la etiqueta de más vendido y el respaldo de los usuarios de Amazon. Tiene capacidad para tres rollos que se recambian desde la parte frontal: papel de aluminio, film transparente y rollo de cocina. El rollo absorbente se puede cortar con una mano y para cortar el papel de aluminio y el film transparente de forma precisa dispone de un sistema de cuchillas especiales protegidas por un tirador. Se coloca en la pared e incluye todos los accesorios para su instalación.

"Es el tercero que tengo en más de 15 años, y no exagero"

Entre los más de 30.000 usuarios que han valorado este portarrollos hay muchos que le han otorgado cinco estrellas. Entre ellos, Montse Ibartz, una usuaria con compra verificada, que asegura que ya va por el tercer dispensador. “El primero me lo regalaron, y ya no puedo pasar sin este producto. Los anteriores siempre han fallado, con el uso y el paso del tiempo, de las cuchillas. Así que como podéis imaginar lo recomiendo porque los dos anteriores me han durado y han cumplido perfectamente con su función”. Esta usuaria asegura que es importante colocar cada rollo en su hueco correspondiente para que las cuchillas no se desgasten. También le ha otorgado cinco estrellas Tenny van der Stelt quien explica que “aunque no es elegante” es el mejor producto del mercado.

