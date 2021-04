Rafa Maza ofrece su testimonio de  hidroalcohólicos anónimos 

El actor y humorista oscense Rafa Maza, conocido también por su personaje Fabiolo, lo ha vuelto a hacer. Una vez más se ha colocado en el punto de mira de la actualidad menos sombría con un vídeo que ha colgado en las redes sociales en el que aparece en una calle madrileña explicando la "adicción" que padece.

En concreto, el vídeo se presenta como un testimonio de Hidroalcohólicos Anónimos. Y Maza desgrana cómo se le fue poco a poco de las manos su afición a ponerse el gel para prevenir el contagio de coronavirus cuando empezó la pandemia.

"Una cosa son las manos, pero empiezas a frotarte poquito a poco y es adictivo". En la imagen se ve cómo el humorista roba al descuido el hidrogel del exterior de un establecimiento público. "A mi ya me da igual cualquier cosa, hay geles que huelen bien, otros que no, pero ya llega un momento que te igual todo, cualquier cosa vale", confiesa cabizbajo.

Según explica, "justo después de lo de Filomena, empecé a ir a Hidroalcohólicos Anónimos, hemos hecho terapia entre varias personas que teníamos adicción a ponernos gel y, de momento, he tenido dos recaídas, pero la pandemia no ayuda... nada más entrar a un bar, a un hotel... incluso en el metro ya lo tienes ahí... es problemático porque no ayuda".

Varias parodias de Rafael Maza, nacido en Huesca en 1978, se hicieron virales en las redes sociales durante la borrasca Filomena. El actor, que representa al personaje pijo del programa 'Oregón Televisión' de Aragón TV, arrancó entonces las risas de sus seguidores con sus publicaciones en Twitter o Instagram desde los "Alpes madrileños" o haciendo snowboard en su terraza.

Rafa Maza es licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza y en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Entre sus habilidades figura tocar el piano y hacer malabares.