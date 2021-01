Los nuevos emojis de 2021 también sufren daños colaterales por la pandemia: la versión Unicode 14.0 va a tener que esperar

Aunque junto a 2021 se esperaba que llegasela versión Unicode 14.0y, con ella, emojis como el nenúfar, las pompas de jabón o la mano simulando un corazón cruzando el dedo pulgar y el índice, van a tener que esperar: la covid-19 la ha retrasado hasta, por el momento, 2022.

Eso no significa que no vayan a llegar emojis nuevos este año, pero sí que las novedades que llegarán a lo largo de 2021 a sistemas operativos y aplicaciones no son muchas, a excepción de ocho nuevas propuestas y, eso sí, un gran despliegue en la variedad de tonos de piel en los emojis dedicados a parejas, que persigue como objetivo reflejar con mayor fidelidad la diversidad del amor.

En total, tal y como explica Emojipedia, la guía por excelencia, 217 emojis pasarán a formar parte de la versión 13.1, que servirá de puente entre la 13.0 y la 14.0. Cada año, esta misma web crea su propia versión de cómo se esperan estos emojis, de la mano de el diseñador Joshua Jones. No obstante, como ha venido sucediendo, Emojipedia aclara que las versiones pueden variar según el proveedor (Apple, Google, Microsoft o Samsung), que pueden ofrecer sus propias creaciones.

¿Cuáles son las novedades?

1 Rostro exhalando 😮‍💨 2 Cabeza en las nubes 😶‍🌫️ 3 Cara mareada 😵‍💫 4 Corazón en llamas ❤️‍🔥 5 Corazón reparado ❤️‍🩹 6 Persona con barba 🧔 7 Hombre con barba 🧔‍♂️ 8 Mujer con barba 🧔‍♀️

Los otros 209 emojis corresponden a uno que ya lleva tiempo en el catálogo: la pareja con corazón y la pareja con corazón besándose. La novedad incorporada es que ahora el tono de piel de cada uno de los miembros de la relación puede personalizarse para dar paso a la representación de parejas interraciales también. Esta novedad se ha aplicado a todos los tipos de pareja que ya había disponibles: heterosexuales y homosexuales.

1 Pareja homosexual interracial 👨‍❤️‍👨 2 Beso heterosexual interracial 👩‍❤️‍💋‍👨

