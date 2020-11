Cómo quitar el olor a humedad de la ropa si se ha secado mal

Entre las tareas domésticas más comunes hay una muy sencilla que, no obstante, entraña sus riesgos si no se hace con cuidado: lavar y tender la ropa. Este último ejercicio no es siempre fácil en invierno; al ser necesario tender en interior para evitar el frío y las lluvias, es importante no dejarla más tiempo de la cuenta en el tambor de la lavadora una vez terminado el proceso, o utilizar estancias apropiadas; debe haber un mínimo de espacio y ventilación para que la ropa se seque bien, aunque tarde un poco más, porque si se trata de acelerar el proceso y se guarda sin secar del todo aparece el terrible olor a humedad, que nunca acaba de marcharse.

Además de estas precauciones, conviene efectuar otras tareas de mantenimiento simple. Si la ropa sale más de una vez con olor a humedad de la lavadora, aunque se hayan respetado los tiempos y se haya sacado pronto del tambor, es posible que la lavadora tenga un exceso de bacterias o incluso moho. Entonces hay que limpiarla en profundidad, con un ciclo a temperatura máxima para que el calor acabe con esos inquilinos indeseados. Entre lavado y lavado es mejor dejar ligeramente abierta la puerta del tambor para que el interior se seque.

Si aparece el olor a humedad, puede recurrirse a varios trucos: