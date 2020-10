Geles hidroalcohólicos: mejor sin perfume y no más de diez veces al día

Los dermatólogos advierten que cada vez se detectan más casos de dermatitis en niños con lo que a la hora de la higiene de manos como medida preventiva frente a la covid-19 recomiendan agua y jabón, pero si no se puede usar geles hidroalcohólicos sin perfume y no más de diez veces al día.

Son algunos de los consejos del grupo de Dermatología Pediátrica de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) para prevenir y minimizar los problemas de la piel asociados al uso de los hidrogeles y, además, también han elaborado otros sobre el uso de las mascarillas.

Ante todo, los dermatólogos quieren aclarar que las medidas preventivas frente al coronavirus son necesarias y no quieren que padres, profesores o jóvenes dejen de recurrir a ellas ya que son las únicas que hay a día de hoy, junto con el distanciamiento social, para evitar el contagio.

Pero aseguran que están detectando en las consultas cada vez más padres que acuden por el acné o la dermatitis -también denominado eccema- u otras alteraciones cutáneas que padecen sus hijos.

Y es que la aplicación repetida de geles hidroalcohólicos resecan la piel al tener una base alcohólica, y si no se usa crema hidratante a diario, con el tiempo, pueden aparecer eccemas sobre todo en las pieles más sensibles.

Asimismo, aconsejan elegir hidrogeles sin perfumes, para minimizar el riesgo de reacciones de fotosensibilidad que se pueden dar más fácilmente con la presencia de algunos aromas y esencias.

El uso de estos geles debe ser "razonable y prudente" y cuando sea necesario, no más de diez veces al día, con lo que los expertos inciden en que hay que alternarlo con el agua y el jabón.

No obstante, subrayan que el uso de los geles se tiene que hacer en el caso de que no sea posible lavarse las manos con agua y jabón, que es lo más recomendable.

Además, es aconsejable secar bien las manos porque la humedad aumenta el riesgo de desarrollar eccemas, y, después, usar una crema hidratante.

Los dermatólogos explican que el problema que genera el lavado frecuente de manos -o el uso de hidrogeles- es que puede ir eliminando el manto lipídico de la piel y cuando la barrera cutánea se altera, favorece la aparición de dermatitis, sobre todo en aquellos adultos o niños con piel seca, atópica o más irritable.

Asimismo, el frío es otro agente irritante por lo que conviene proteger la zona de piel expuesta al aire.

En cuanto a la aparición de acné por el uso de mascarillas, los expertos señalan que es más frecuente entre aquellos jóvenes que ya presentan este problema y se debe al aumento de la humedad vinculado al vapor de agua que se genera por la exhalación de aire durante horas.

Para que este tipo de problemas no vaya a más, recomiendan evitar el uso de maquillaje, lavar la cara con agua templada y usar limpiadores suaves no jabonosos y sin fragancias.