Huertos urbanos: ¿Qué plantar y recolectar en octubre?

El huerto tiene su ciencia, más allá de lo idónea que sea la tierra en la que se asienta y, naturalmente, el clima que va a determinar las condiciones de crecimiento de las hortalizas. Existe un calendario del huerto que determina con precisión las plantas y siembras más recomendadas para cada momento del año, y que también hace una especificación mensual. Los primeros fríos ya han aparecido en Aragón, extremos en algunas zonas para estas fechas; ahora que llega octubre no hay mucho dónde elegir, por lo que muchos opinan que la mejor opción es no plantar nada y dedicar el tiempo a limpiar los bancales. No obstante, hay opciones hábiles para este mes que pinta más a transición, tanto para semilleros como para suelo.

Cultivos voraces

Si se elige plantar en octubre hay un truco recomendado desde las voces expertas: conviene hacerlo en los lugares donde antes hubo plantas solanáceas como berenjena o tomate, cultivos de los denominados voraces, que exigen un abonado rico. Algunas de las mejores posibilidades están en la siembra de guisantes y rábanos, amén de semilleros de puerro o cebolla. Entre las hortalizas también se puede experimentar con la acelga, el ajo, la coliflor, la lechuga o la zanahoria. Por otro lado, no hay que olvidar que toca recolecta de calabacines, alcachofas, calabazas, espinacas, patata, pepino o pimiento que se hayan plantado en verano.

Cereales, legumbres y frutos secos

Entre las legumbres, además de los mentados guisantes, también es un mes que admite lentejas. Yendo a los cereales, se suele sembrar avena, cebada, centeno y trigo, mientras que llega la recolección del arroz y el maíz. En los frutales, una vez pasada la vendimia en la práctica totalidad de los viñedos, es tiempo de crecimiento para el limón y de recolección para almendra, avellana y nuez entre los frutos secos, o de higos, manzanas y peras entre los dulces.