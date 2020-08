Creer en ti y ser tendencia: esta es la historia de un joven tiktoker que decidió dar lecciones de maya para principiantes

Encontrar un nicho sin explotar es la clave para hacerse un hueco en el océano de perfiles que hacen rebosar las redes sociales, Y la creatividad y la pasión suelen ser herramientas que deben ir de la mano para que la creación de contenido no se convierta en una losa demasiado pesada de digerir tanto para el creador como para los usuarios. Las redes están llenas de las mismas fotografías, por eso, el que sabe diferenciarse, puede hacerse de oro, o, al menos, puede hacerse famoso.

Ahí reside el triunfo de perfiles como el de la abuela de dragones, con su sentido del humor y desparpajo, el de Hanan Midan, por su crítica social con toque cómico, o el de aquellos que utilizan las redes sociales como un escaparate de su arte y terminan haciéndose virales, como Manuel Bartual. También así, aunque con enfoque didáctico, ha sido el caso de Santos Tuz, un joven yucateco de 18 años que se ha metido en el bolsillo a un buen puñado de usuarios de TikTok, YouTube y Facebook con vídeos educativos sobre la lengua maya.

Saludos, números, frutas y preposiciones, entre muchas otras cosas, entran dentro de este temario elaborado por el joven, que estudia Educación Primaria en Oxkutzcab, México y cuya aspiración es ser maestro. De momento, ya cuenta con una comunidad de más de 41.000 "alumnos" que siguen sus enseñanzas solo en TikTok. Según SDPNoticias, su profesora de maya fue su propia abuela, con quien hablaba con fluidez esta lengua ya desde los seis años.

Aunque ahora acumula miles de reproducciones en sus vídeos, los comienzos no fueron sencillos: "Me discriminaron por enseñar maya. Me decían que mejor enseñara inglés, que el maya no servía de nada". Sin embargo, Santos continuó mostrando con orgullo la lengua de sus orígenes, demostrando el poder de creer en uno mismo.

