Hanan Midan o cómo hacerse viral respondiendo con humor a frases racistas como "a llorar a tu país"

"Los inmigrantes nos quitan el trabajo", "a llorar a tu país", "viven de las ayudas sociales", "colapsan los servicios sanitarios", "no se quieren integrar"... ¿Has escuchado estas frases alguna vez? Muchos inmigrantes sí y, aunque hace tiempo que existen organismos y proyectos como Estrategia ZGZ Antirrumores que tratan de argumentar de forma razonada por qué esas frases se sustentan en estereotipos, rumores y prejuicios y no en hechos reales y pueden afectar a la interculturalidad y empeorar la relación entre los ciudadanos; estos comentarios pueden seguir viéndose en las redes sociales, donde muchas veces se utilizan para vejar, discriminar y agredir.

Con muchas de estas frases y prejuicios se ha topado Hanan Midan, una joven marroquí de 18 años que lleva en España desde el año 2014 y que decidió aprovechar el encierro de los últimos meses para dar rienda suelta a su creatividad y crear vídeos en clave de humor ofreciendo respuestas originales y cargadas de sarcasmo a este tipo de comentarios y compartiéndolas en sus cuentas de Tik Tok, Instagram y Twitter, donde ha acumulado miles de seguidores.

Aunque el vídeo que más fama le ha dado ha sido uno en el que bromea que regresa a Marruecos a llorar porque en España no puede, como respuesta a un comentario que ha recibido que reza "a llorar a tu país": "Hola, ¿es aquí la frontera para Marruecos? Es que vengo a llorar y volver. No, en España no me dejan llorar. Solo llorar y vuelvo, ¿eh? Tampoco tardo. Cinco minutos de chill, lloro y me piro de vuelta a Barcelona". También alude en sus creaciones a polémicas sobre el Hiyab o sobre supuestas ayudas económicas por tener más hijos.

Hasta la semana pasada tenía su cuenta de TikTok abierta al público, pero ahora es privada, por lo que, si quieres estar al tanto de sus vídeos, tendrás que empezar a seguirla.

