Guía de personajes de Juego de Tronos según la Abuela de Dragones: el de los ojos vueltos, Lady Di, el de la piel a cuadritos...

Su nombre es Guadalupe Fiñana, pero sus seguidores en las redes sociales la conocen como "la Abuela de Dragones", en honor al personaje que tantos quebraderos de cabeza ha dado durante la última temporada de Juego de Tronos: Daenerys Targaryen, madre de dragones.

Guadalupe tiene 84 años, pero la edad no ha sido ningún impedimento para convertirse en una auténtica 'influencer' del humor a raíz de sus comentarios durante el visionado de la famosa serie que llegó a su fin la semana pasada. Sus nietas, encargadas de la cámara, han sido las ayudantes perfectas para catapultar a su abuela -y de los dragones- a la fama, en plataformas como YouTube o Instagram.

¿Dónde está la gracia?

La lleva ella, en realidad: corre por sus venas. Quienes la siguen no pueden evitar reírse ante sus comentarios y los apodos con los que bautiza a los personajes de Juego de Tronos. Ello ha conseguido que su Instagram, con apenas 22 publicaciones, acumule sin embargo 56.600 seguidores. Y que, en YouTube, su último vídeo sobre el último episodio de la serie, tenga más de 10.000 'likes' a los tres días de ser publicado.

Algunos de sus fans, se entretienen creando montajes con sus ocurrencias a posteriori:

"Mi enano" no es otro que Tyrion Lannister, a quien tiene especial aprecio y por ello se alegra de que el guion lo haya respetado. Existe incluso una petición de Change.org solicitando firmas por redes sociales para que Guadalupe pueda conocer al actor que lo interpreta, Peter Dinklage.

Pero hay otros personajes con apodos menos obvios, como puede ser Brandom de la casa Stark, Rey de los Seis Reinos, que para Guadalupe es "el de los ojos vueltos" al que también se refiere como "el embalsamao". El Rey de la Noche también es uno de los agraciados, conocido en el canal como "el de los cuernos que parece un gato". Y otro de los afortunados es Sir Jorah, llamado cariñosamente "el de la piel a cuadrito". Y como puedes comprobar, los personajes femeninos de la serie no se quedan atrás:

Guía de personajes de la Abuela de Dragones

Antes de despedirse de sus "dragoncillos", la Abuela de Dragones ha pedido a sus seguidores que le comenten, "les estoy muy agradecida a todos, de todas las cosas bonitas que me dicen y que ya nos veremos si Dios quiere. Mandadme cositas y decidme todo lo que me queréis, que yo me pongo muy contenta. [...] Además de Juego de Tronos, que me ha gustado muchísimo, a ustedes los quiero un montón". Y también ha anunciado posibles nuevas publicaciones: "Cuando mis nietas terminen los exámenes, yo intentaré grabar otras cositas, ustedes dicen ahí 'en el Instagram' la que os gusta, que yo las he visto todas o casi todas, pero vamos una cosa que yo pueda hacer, ¿eh? ¡No me vayáis a meter en un berenjenal muy grande!", concluye la Abuela de Dragones.