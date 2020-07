10 útiles que debes meter en tu mochila para una jornada campestre

El 2020 está poniendo a prueba la creatividad para reinventarse a todos los niveles, también en lo que respecta a las vacaciones. Pero eso no significa que no podamos hacer planes distintos pero que acabemos disfrutando por igual. Toca disfrutar de lo que tenemos en casa, que no es poco. ¿Y que tenemos en casa? Mucha montaña y mucho campo, entre otras cosas. Y si hay algo que se ha echado de menos durante el tiempo en casa ha sido el aire libre. ¿Por qué no disfrutarlo ahora? La naturaleza tiene su propio calendario y de momento ya tiene una fecha que marcar en el calendario para disfrutar de un espectáculo sin igual: la lluvia de meteoros de las Delta Acuáridas, la hermana pequeña, la telonera o el entrante de las famosas Perseidas.

Aunque tampoco es necesario esperar a ningún fenómeno natural, disfrutar del paisaje, del viento en la cara, de cruzarse con algún ejemplar de la fauna y la flora del lugar, explorar rutas o disfrutar del baño en mitad de la naturaleza son razones suficientes para animarse a pasar un tiempo fuera de la ciudad.

Y, para evitar ese terrible: "Ahí va, que me he dejado el -inserte aquí cualquier objeto necesario-", hemos preparado esta lista que recoge 10 de los básicos necesarios para pasar uno o más días al aire libre.

10 básicos para meter en tu mochila en una jornada campestre

1. Agua. Imprescindible y, más todavía en verano, cuando el calor hace que debamos hidratarnos con mayor frecuencia. Si quieres asegurarte de que esté fresca lleva a cabo el truco típico: la noche anterior a la escapada llena la botella de agua y métela al congelador. Eso sí, mete la botella en una bolsa de plástico para evitar que mientras se descongele chipie todo lo que lleves en la mochila.

2. Comida. Depende de cuál sea tu aventura y de si incluye o no picnic, tendrás que llevar más o menos cantidad, pero no olvides incluir algunos aperitivos como frutos secos o algún sadwich para coger fuerzas durante la jornada.

3. Crema de sol y algo para cubrir tu cabeza. Nadie quiere volver con la piel quemada o con una insolación después de un fantástico día al aire libre, ¿verdad? Cuando te lo dicen en casa no es por capricho. La crema de sol y una gorra o un pañuelo para proteger la cabeza son también imprescindibles.

4. Tu móvil. El teléfono móvil puede servirte para pedir ayuda en un incidente, para orientarte a través del mapa o para poner música.

5. Cargador portátil. Para evitar quedate sin batería lo mejor es contar con un cargador portátil. Puedes aprovechar los recursos naturales y hacerte con un cargador solar, que no necesita ni electricidad ni pilas.

6. Mini kit básico de primeros auxilios. No es cuestión de que te lleves una caja de 'porsiacacasos'. Pero unas tiritas y algún desinfectante nunca van mal ante posibles caídas o rasguños. Tambien es recomendable incluir algún repelente de mosquitos o productos para bajar la hinchazón de picaduras.

7. Una navaja o un cuchillo. No se es consciente de lo importante que es un objeto cortante hasta que lo necesitas y no lo tienes. ¡Queda prohibido cortar el fuet a mordiscos!

8. Una muda. Tanto si tienes pensado bañarte como si no, lo mejor es que incluyas una muda entre tus pertenencias. Puede que las uses o puede que no. Puede que, si lo haces, sea porque te has caído a un charco de barro, te ha caído el diluvio universal o porque te has tirado el gazpacho encima. Sea como sea, agradecerás tener recambio. Si puedes incluir un chubasquero ligero, mejor que mejor.

9. Bolsas de basura. Una vez disfrutada la jornada, todo lo que no te lleves de nuevo a casa debe ir a la basura y no quedarse por allí, para evitar un posible incendio tan habitual en esta época del año: mejor que el lugar en el que estás se quede tal y como estaba antes de que llegaras.

10. Productos de higiene. Seguro que en algún momento de la jornada agradecerás haberte metido un paquete de pañuelos, un rollo de papel higiénico o unas toallitas a la mochila.

Al margen de estos imprescindibles, hay quien prefiere llevar consigo otros útiles como una toalla o unas hamacas, para no sentarse directamente sobre el suelo, una mesa plegable para ponerle más difícil a las hormigas llegar a la comida o una baraja de cartas. A ver, esto no es realmente imprescindible, pero, ¿quién dice que no a una partidita de cartas post-merienda?

