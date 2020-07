Consejos para disfrutar de la lluvia de meteoros de las Delta Acuáridas, que despide el mes de julio

La cultura popular dicta que soplar las velas del cumpleaños, la flor de un diente de león o tener la suerte de mirar al lugar oportuno en el momento oportuno y ver una estrella fugaz, es sinónimo de pedir un deseo. Y quizá este 2020 necesitamos más que nunca pedir deseos.

Por eso, mientras esperamos a la gran cita con el cielo en agosto, las Perseidas, puedes ir calentando la vista a para la oscuridad a finales de julio con otro regalo estelar: la lluvia de meteoros de las Delta Acuáridas, que han sido definidas por el Centro Astronómico Ciedra como un "aperitivo de las Perseidas" porque, mientras estas últimas dejan ver en torno a 100 meteoros por hora en condiciones óptimas, las Acuáridas varían en torno a 25 por hora.

¿Qué debo saber para disfrutar de la lluvia de meteoros?

1. Sal de un entorno con contaminación lumínica. Esto incluye las ciudades, obviamente, por su iluminación urbana, los vehículos, las viviendas, los carteles publicitarios... pero también los aparatos electrónicos: evita el brillo de los 'smartphones' o 'tablets', o la vista tardará más en acostumbrarse a la oscuridad.

2. Nada de prismáticos, telescopios o cualquier otro tipo de instrumento óptico. La razón es muy sencilla: el resplandor provocado por la fricción de las partículas del cometa contra la atmósfera puede verse directamente a simple vista, y utilizar lentes de aumento solo conseguirá limitar tu campo de visión a un punto concreto, por lo que puedes perderte más de uno.

3. Mejor no mirar hacia donde esta la luna. Este año cuenta con un pequeño hándicap, por lo que tendrás que ser paciente si quieres disfrutar de este fenómeno natural: tal y como indica la Asociación Astronómica de España, en esta ocasión casi coincide la lluvia de meteoros de las Acuáridas con la luna llena, que será apenas dos días antes, y el brillo del satélite puede reducir la posibilidad de ver algunos meteoros menos intensos.

4. Evita las aglomeraciones. Este es un consejo especialmente importante para este año 2020. Aunque el plan en sí es perfecto para llevar a cabo incluso en solitario y no requiere más que acercarse a un lugar con poca luz, conviene recordar la importancia de mantener la distancia y cumplir con las normas de seguridad indicadas por los organismos gubernamentales.

5. No olvides llevar algo de ropa de abrigo y protección antimosquitos. No es imprescindible para disfrutar de la lluvia de meteoros, pero sí para no arrepentirte al día siguiente de no haber protegido tu piel de las picaduras o haber cogido un resfriado.

