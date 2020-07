¿Un verano sin grandes planes? Sácale partido apostando por tu futuro: estas son las opciones para seguir formándote

Cuando eres estudiante, la palabra 'verano' es sinónimo de vacaciones, de libertad, de planes y de, a ser posible, cualquier cosa que no tenga que ver con libros ni apuntes. Después del esfuerzo de todo el curso, llega la hora de disfrutar de las horas de sol, de la piscina, de los viajes con amigos... Sin embargo el 2020 parece haber truncado esa idealización del verano y, de momento, es probable que muchos planes 'A' se hayan tenido que convertir en planes 'B' durante los meses estivales.

Pero el cambio no tiene por qué ser negativo, de hecho, puede ser muy productivo. Sí, puede que la escapada a Salou deba posponerse hasta 2021, pero tal vez puedas aprovechar la alternativa para sacar provecho. Ten en cuenta que, el éxito está muy relacionado con los recursos, el talento y el esfuerzo, pero es importante también saber ver la oportunidad. Y este 2020 puede que no brinde muchas oportunidades turísticas, pero, si le das la vuelta a la moneda, tal vez puedas emplear tu tiempo en enriquecer tu formación. Quién sabe, quizá cuando llegue el tiempo del disfrute puedas hacerlo con un nuevo título bajo el brazo. Además, apostar por la formación no significa renunciar a una escapada o una barbacoa entre amigos. ¿Quieres ver qué opciones existen?

Opciones para formarte en verano

Debido a la situación sanitaria en la que se encuentra el mundo, muchas ofertas formativas se han tenido que adaptar a la formación online, por lo que algunas condiciones han cambiado respecto a años anteriores. No obstante sigue habiendo una rica variedad de posibilidades para quienes estén interesados en continuar con su formación durante los meses de verano a través de distintas instituciones.

Cursos Extraordinarios de Verano de la Universidad de Zaragoza. Hasta 35 cursos distintos están disponibles para llevar a cabo durante el verano de la mano de la institución pública. De ellos, 14 son de Ciencias Sociales y Jurídicas, 10 de Ciencias de la Educación y 11 de Ingeniería y Arquitectura. Esta formación suele durar hasta 50 horas, y son convalidables como créditos ECTS.

Cursos de verano de la Universidad San Jorge. En la oferta de esta universidad podrás encontrar cursos formativos de universidades socias que actualmente se encuentran disponibles de forma online. Es el caso de la University of Ljublijana (Eslovenia), de la Babes Bolyai University de Cluj-Napoca (Rumanía), de la SDI München (Alemania) y de la Aristotle University of Thessaloniki (Grecia).

Cursos de verano UNED 2020. Hasta 90 cursos en 50 sedes puedes encontrar ofertados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, previstos en esta ocasión del 22 de junio al 30 de septiembre. Entre las ramas disponibles están Antropología, Ciencias, Ciencias jurídicas, Ciencias sociales, Comunicación, Derecho, Economía, Educación, Historia, Humanidades y Arte, Idiomas, Informática, Ingeniería, Psicología y Salud, Turismo, entre otras.

