¿Qué requisitos necesito para estudiar un Máster en España?

El Plan Bolonia trajo consigo una nueva distribución de la formación en tres ciclos: Grado, Posgrado y Doctorado. El Máster forma parte del ciclo del Posgrado, y suele tener una duración de entre uno y dos años y aportar al estudiante entre 60 y 120 créditos. Habitualmente, para poder estudiar un Máster, el principal requisito es tener una titulación universitaria reconocida oficialmente en el país.

Después, cada centro puede añadir otros requisitos, entre los más habituales se encuentran, por ejemplo, una prueba de capacidad, una entrevista personal, el nivel de idiomas, una solicitud de ingreso, su currículum, su experiencia laboral o el Graduate Management Admission Test o GMAT, un examen estándar en inglés que muestra el grado de conocimientos del alumno para ayudar a los centros a evaluar si es apto o no para cursar estudios de negocios.

Entonces, sin un Grado, ¿no puedo cursar un Máster?

Al contrario, tener una carrera universitaria no es la única forma de acceder a este tipo de estudios superiores del segundo ciclo de formación en todos los centros educativos. Algunos de ellos aceptan el ingreso de estudiantes que no dispongan del grado siempre y cuando puedan acreditar su experiencia en el área para asegurar que puedan seguir las clases. No obstante, sí debes tener en cuenta que, aunque se pueda cursar el Máster sin el título del Grado, en estos casos los centros pueden decidir sustituir el título de magíster por un reconocimiento de haber cursado esta especialización para aquellos alumnos que no contasen con esta formación previa universitaria.

Estas son algunas opciones alternativas al Grado para cursar un Máster:

Estudiantes que todavía no han terminado el Grado.

​Estudiantes con experiencia profesional en el campo de estudio



Por otro lado, los alumnos que provienen de una Formación Profesional, tienen otro sistema de másteres, destinados a la especialización de su formación técnica o técnica superior.

