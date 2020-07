Han sido meses duros de confinamiento y los más jóvenes, sobre todo los adolescentes, han pasado demasiadas horas al día seducidos por las pantallas (televisión, móvil, ordenador...) e inmersos en las redes sociales. Muchos se han sentido como pez en el agua en este ambiente virtual y, ahora, cuando el verano invita a disfrutar de otra manera, principalmente con actividades al aire libre, se resisten a salir de casa, a abandonar ese entorno digital en el que ellos se sienten tan cómodos y ‘seguros’.

Desde Pantallas Amigas, iniciativa para la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías por parte de los menores, apuntan que permanecer conectado, estar ‘online’ debe ser un estado consciente, elegido, que contribuya a nuestro bienestar. Pero, de igual manera, “debemos considerar la posibilidad de permanecer fuera de la red eventualmente, de desconectar, al margen de hábitos, modas o presiones sociales”. “La práctica de la desconexión consciente -insisten- debe ser reivindicada como un derecho, que puede ayudar a equilibrar la vida digital y proporcionar un mayor nivel de bienestar, y promovida como un hábito saludable”.

“Los chavales tienen que aprender a desconectar ahora, en vacaciones, y siempre”, afirma la doctora en psicología Adriana Marqueta, que recuerda, cómo después de estar confinados durante tanto tiempo, lo ideal sería la actividad física, de cara al verano, pero que no podemos decir de repente: “fuera móviles”, porque sería contraproducente. “Siempre recomiendo, dependiendo de la edad, que para que aprendan a desconectar es imprescindible poner unos límites muy claros, con respecto al uso de las pantallas, que les marquen tiempos y momentos de uso”. “El verdadero problema -continua la psicóloga zaragozana- es que, cuando los chicos llevan un rato conectados, navegando en internet, por las redes sociales o en Youtube viendo vídeos, llega un momento en el que ya no saben qué contenidos están viendo, llega un momento en el que ya no eligen lo que quieren ver”.

"Cuando llevan mucho rato conectados, llega un momento en el que los chavales ya no eligen, no deciden lo que quieren ver"

Por eso, insiste Marqueta, es muy importante que “antes de empezar a navegar por la red reflexionen y piensen qué quieren hacer: ver un determinado vídeo, jugar a un juego...”. Porque, si no, “internet se apodera de la voluntad de los chavales. Están desconectados de si mismos y falsamente conectados con otra realidad…”. “También es muy importante -concluye Marqueta- que sean conscientes de qué ven y de cómo se sienten, cómo les afecta lo que ven, dependiendo de su estado de ánimo, ya que la información que consumen les afecta y mucho, para bien o para mal, aunque no sean conscientes”. Por ejemplo, determinados videojuegos ‘online’, aunque ellos no lo entiendan, les vuelen más agresivos.

Este verano practica el modo avión

Y, precisamente, para poner en valor las oportunidades y beneficios derivados de la práctica consciente de la desconexión y contribuir a un estilo de vida digital más equilibrada y saludable de los adolescentes Pantallas Amigas, el Consejo General de la Psicología de España, Fundación MAPRE y Twitter han lanzado la campaña ‘Practica el modo avión’ -simbolizada con la activación del modo avión en el móvil-para reflexionar sobre la desconexión digital.

Los efectos del 'always on'

Nuevos términos que describen problemas o trastornos asociados a la dificultad para desconectar de internet (‘fomo’, ‘nomofobia’, ‘vamping’…); estadísticas crecientes de peatones accidentados por no levantar la vista de la pantalla o el aumento de personas que alegan tecnoestrés o evidencian un abuso problemático de redes sociales son algunos de los efectos derivados de la conexión como obligación. “Pero, más allá de eso, de lo que hacemos o nos pasa, está lo que dejamos de hacer o lo que hacemos de manera diferente. Son renuncias muchas veces no voluntarias ni percibidas. El modo avión nos permite, e incluso lo que es mejor, nos obliga, a utilizar nuestras capacidades y atención de forma más plena, consciente y diversa”, explican desde Pantallas Amigas. Su director, Jorge Flores, hace especial hincapié en que “en determinados ámbitos y, lo que puede ser más delicado, a edades tempranas, el modo ‘online’ parece ser el único posible. Debemos ser personas usuarias y consumidoras críticas y conscientes. Y, para ello, es necesario tener la oportunidad de conocer y decidir. Hemos entrado en una espiral que va convirtiendo en un estado por defecto, cuando no en una obligación, lo que debe ser en principio una elección y una oportunidad. En consecuencia, no llegamos a beneficiarnos de la desconexión, ni siquiera la experimentamos”.

La campaña: viñetas y animaciones

El proyecto de sensibilización de la campaña ‘Practica el modo avión’ -que se enmarca en el proyecto SIC-Spain, cofinanciado por la Unión Europea- difunde diez ventajas o consecuencias positivas que se dan al permanecer ‘offline’, invitando simbólicamente a adoptar este estado activando el modo avión del móvil. Cada oportunidad que ofrece la desconexión está representada por una imagen que junto con una frase conformar una viñeta o póster. Estas 10 viñetas se completan con otras tantas animaciones que, de forma concisa, clara y cómica dan vida a cada uno de las ventajas mostradas en los pósteres. Así, estos recursos gráficos y audiovisuales serán difundidos en las diferentes plataformas y redes sociales y, al mismo tiempo, estarán disponibles en el site: www.practicaelmodoavion.com.

Activar el modo avión es una invitación amable. Esa función es la primera y más común de las formas de activar de manera consciente el aislamiento de la red. Activarlo es sencillo y rápido, pero, al mismo tiempo, se puede revertir de forma inmediata por lo que no genera rechazo ni pánico y es compatible con muchas utilidades del smartphone.

Las 10 ventajas del modo avión

1.- El modo avión ayuda al descanso. Cuando no tienes conexión no hay llamadas, ni mensajes, ni notificaciones que interrumpan tu tranquilidad.

2.- Facilita la convivencia fuera de Internet. Conversaciones, notificaciones y alertas puede resultar muy molestas para las demás personas en contextos determinados.

3.- Ahorra batería, importante en momentos críticos. Cuando el móvil está desconectado se ahorra la energía que emplearía buscando conexiones y comunicaciones.

4.- Te permite prestar más atención a lo que ocurre alrededor. Aparta tu atención del mundo ‘online’ y conéctate con tu entorno.

5.- Propicia la introspección y la reflexión. Descansa del mundo exterior y quédate contigo. Piensa, reflexiona…, es necesario.

6.- El modo avión dice a las demás personas que no siempre estás disponible. Tienes derecho a elegir tus momentos de desconexión y a gestionar tus comunicaciones.

7.- Te ayuda a ser consciente de cuándo usas el móvil. Tener que reactivarlo facilita que no lo utilices sin darte cuenta o en exceso.

8.- Te ayuda a relacionarse mejor y conocer nuevas personas. Una mirada o un gesto de amabilidad son más efectivos y fáciles de realizar en persona, cara a cara.

9.- Desarrolla la imaginación. Sin el móvil reclamando tu atención dispones de más espacio y tiempo para impulsar tu creatividad.

10.- El modo avión favorece la concentración. Cuando necesites resolver un reto exigente, evita que el móvil distraiga tu atención.