Los menores aragoneses pasan más de 2 horas y media al día conectados a internet

Ningún contacto con pantallas hasta los 2 años, no más de una hora al día hasta los 5, y a partir de los 6 “equilibrio y sentido común”. Estas son las pautas que ha marcado la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés), pero que distan en gran medida de la realidad. En Aragón, según el estudio ‘Familias hiperconectadas: el nuevo panorama de aprendices y nativos digitales’, realizado por Qustodio, una plataforma de seguridad y bienestar digital, los menores de 18 años pasan una media de 949 horas al año conectados a internet, lo que se traduce en 2 horas y 36 minutos al día. Un dato que supera a la media española, donde los menores pasan alrededor de 2 horas y 24 minutos al día.

El informe estima que los niños españoles de entre 5 a 11 años están conectados una media de 711 horas y 45 minutos al año, cifra que asciende hasta las 1.058 horas y media en el caso de los menores de entre 12 y 17 años. El estudio hace hincapié en la cantidad de horas que estos datos suponen, ya que “al comparar esas cifras con las horas lectivas a esas edades (792 horas en Primaria y 1.054 en Secundaria) se observa que en Primaria se diferencian en tan solo 80 horas y 15 minutos, pero que en Secundaria el número de horas que están conectados al año supera en 4 horas y 30 minutos el tiempo que pasan en el colegio”.

Asimismo, los adultos tampoco nos quedamos atrás. De media, pasamos 3 horas y 20 minutos conectados a la red. Así que no es de extrañar que los niños desde edades tempranas imiten a los adultos y resulta necesario poner límites. “Los niños son hábiles digitalmente, pero el experto continúa siendo el adulto. Los niños son capaces de hacer cosas grandiosas con los dispositivos, y los padres se creen que son más listos que ellos, pero hay que diferenciar: los niños tienen más habilidad digitales, por la forma que tenemos de educar ahora, pero el experto sigue siendo el adulto. Por eso, resulta imprescindible poner límites y normas para mantenernos equilibrados en el día a día”, explica Mónica González, psicopedagoga, educadora de disciplina Positiva para docentes y familias, y vocal de la junta directiva de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía (AAPs).

“El móvil debe tener su sitio fijo en casa, como el abrigo, las llaves o el bolso. Este tiene que estar siempre en un lugar común, ya que no es aconsejable que los móviles entren ni al baño ni a los dormitorios”, indica González.

“Asimismo, las 23 horas, en el caso de los adultos, y las 21 horas, en el caso de los adolescentes sería la hora límite para estar enfrente de una pantalla”, detalla la misma. “Además, en el caso de los niños, las pantallas no deben existir de lunes a jueves, es decir, si hay cole al día siguiente no hay pantalla. Y durante los fines de semana se deben poner horarios, siendo la última hora recomendable las 19 horas con el objetivo de que puedan no solo tener un sueño reparador, sino que aprendan las normas de convivencia: en la mesa no hay móvil. Si se da la situación de que el padre o la madre necesita por trabajo utilizar el móvil se explica a los niños que se tiene esa necesidad, una necesidad adulta”.

“A su vez es importante saber utilizar el modo avión, puesto que todos tenemos teléfono fijo en casa y por una cosa urgente, pueden llamarnos a través de este dispositivo. Lo mismo con el despertador, podemos volver a utilizarlos en vez de depender del móvil”, aconseja González.

¿Cuándo regalar el móvil?

Otra disyuntiva es cuándo regalar a tus hijos un móvil. La media de teléfonos móviles por hogar se sitúa en Aragón en 2,97, es decir casi tres por casa. Y es que, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el 75% de los menores de entre 10 y 15 años residentes en Aragón tienen un teléfono móvil. “La realidad es que se están regalando móviles para la comunión, cuando lo más adecuado sería que hasta la secundaria no tuviesen este dispositivo. E, incluso, en ese momento, tampoco es necesario –señala esta educadora de disciplina Positiva–, ya que un menor en primero de la ESO no suele ir de forma frecuente muy lejos y el tener dispositivo móvil puede suponer que incumpla los horarios de llegada, porque avisa a sus padres a través de este”.

“Antes, pueden tener acceso, si es posible, a otros dispositivos, en mi opinión, siempre propios, como puede ser una tablet, y que no cojan el móvil de los padres. Un regalo más adecuado, por ejemplo, para la comunión sería la Wii o la Xbox”, anota González.

De igual forma, esta psicopedagoga, vocal de la AAPs, recomienda “estar atento cuando el menor comienza su andadura en internet o con el móvil, al igual que se tiene cuando da sus primeros pasos”.