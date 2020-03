Este experimento te va a costar un huevo hacerlo

Esto de no poder salir de casa me da un hambre... Me apetece cenar un par de huevos fritos con jamón pasado. Abro la nevera y ahí los tengo, pero me asalta una duda: ¿son frescos? La verdad es que no me fío de mis compañeros de piso. ¿Qué puedo hacer? Ciencia: los huevos de gallina son más densos que el agua y se hunden. Pero si añades 40 gr de sal común a un litro de agua y el huevo está caducado, flota. Y aún puedes afinar más: con tres semanas aún se hunde, pero el eje mayor del huevo está casi vertical. De 8 a 10 días, está tumbado a 45 grados. Si tiene menos de una semana, 20 grados o menos. Ufff, problema solucionado.

Pero entonces me asalta otra duda. ¿Y si alguno de los dos es un huevo duro? ¿Cómo lo averiguo? La ciencia acude de nuevo en mi ayuda: le doy un impulso y lo hago girar. Si gira bien y coge mucha velocidad, está duro. Si va a trompicones y se frena, es fresco.

Vaya, pues qué mala suerte, los dos son duros. Malditos compañeros, se van a enterar... Pelo uno de los huevos y busco una botella que tenga el cuello un poco más pequeño que este. Introduzco dentro de la botella un papel encendido, lo dejo arder un poco y tapo la botella con el huevo duro. Espero que se apague. Al enfriarse el aire de dentro, se hace vacío y el huevo entra en la botella.

Yo no cenaré esos huevos fritos que tanto me apetecían, pero eso les va a costar un huevo a mis amigos.

Agustín Camón Investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón

-Ir al suplemento Tercer Milenio