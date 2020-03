Badiola: "El Coronavirus tiene alta capacidad de propagación, pero baja letalidad"

Juan José Badiola Díez es catedrático emérito de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes. Referencia mundial en transmisión de enfermedades de animales a seres humanos.

Últimamente sale más en la tele que Belén Esteban...

Esta semana he estado en todos los platós (sonríe): TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta…

¿Qué tiene usted que su consejo persiguen?

No creo que sea por mi fotogenia… (sonríe, de nuevo). Hablando en serio ya, he participado en la comunicación de crisis sanitarias anteriores, como la encefalopatía espongiforme bovina, el llamado mal de las vacas locas.

Ya han pasado más de 20 años desde que las vacas estaban como cabras…

Así es. También, en la gripe aviar, la Gripe A. Además de comunicar crisis, gestionar. Tengo cierta experiencia.

Junto a otro aragonés, Fernando Simón, llevan la voz cantante del Coronavirus.

Yo nací en León, pero soy ciudadano zaragozano. Además, el Ayuntamiento me nombró hijo adoptivo de Zaragoza. Aquí me formé y de aquí me siento.

Se ha creado cierto miedo...

El miedo va inherente a las crisis sanitarias. La gente le tiene miedo a los problemas de salud.

Necesidad primaria en la Pirámide de Maslow…

Cuando el virus estaba solo en China, lo veíamos lejano. Pero China es la factoría, la fábrica mundial. Ha llegado el virus porque tenía que venir. El problema es cuando el virus aparece en Italia. Entonces ya vimos que se estaba acercando peligrosamente.

Aquí el personal ya ha comenzado a ponerse mascarillas…

Muchas de ellas no sirven para nada. Yo lo interpreto como una barrera psicológica que establece el individuo. El sistema más fácil para evitar contaminaciones es lavarse las manos.

¿Se trata de un virus letal?

No. Es un virus con alta capacidad de contagio. Se contagia muy fácilmente a través de las vías respiratorias. Me recuerda mucho al de la Gripe A: alta capacidad de propagación y baja letalidad.

¿Hubo Coronavirus anteriores?

Sí, el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) de 2002, producido en China por un felino llamado civeta; y otro en 2011 y 2012, en Arabia Saudí, el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), que se transmitía a través de dromedarios.

Zoonosis.

Se piensa que el origen de este virus es un murciélago. Se desconoce el animal intermedio, aunque probablemente sea silvestre. China ya ha prohibido el comercio con especies silvestres. Por cierto, el virus responsable del catarro común también es un Coronavirus.

¿Por qué ha sido rebautizado como Covid-19?

Porque se quieren evitar referencias geográficas a la ciudad de Wuhan.

¿Cree que China silencia algo?

Esta vez han actuado rápidamente y con bastante transparencia. Hay casi 80.000 casos en China. Fuera, 3.000 y pico. Hay 50 países afectados. En la mortalidad influye mucho la patología anterior, esto me gustaría subrayarlo.

¿Qué evolución intuye?

Espero que en primavera comience a disminuir el número de casos. Le recuerdo que el virus de la Gripe A se ha incorporado a los virus normales de la gripe. La Gripe A también era un virus animal, concretamente porcino. El virus del ébola es mucho más peligroso. Qué decir del virus del dengue… El Covid-19 tenderá a ser menos patógeno.

¿Afectará del mismo modo en todo el planeta?

No. Hay un caso desalentador, que es el primer caso en África. España tiene un gran sistema sanitario, con hospitales y ucis preparadísimas. En África, me temo que es mucho más peligroso enfermar que en España.