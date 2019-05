Claves para practicar 'sexting' seguro sin poner en riesgo nuestra intimidad

La evolución de las nuevas tecnologías y su uso a edades tempranas han traído nuevas formas de comportamiento que, aunque no impliquen un delito o una práctica poco moral, pueden ser peligrosas si no se realizan con madurez, precaución y seguridad. El 'sexting', o el intercambio de contenido multimedia de carácter sexual a través de chats, es uno de los más extendidos: tres de cada diez jóvenes admiten haber enviado imágenes de carácter sexual a través del móvil. Pero, a pesar de la normalidad de esta práctica, no siempre se toman las precauciones pertinentes para disfrutar del sexo virtual sin poner en juego nuestra intimidad.

El sexólogo de Erótica Enigma Óscar Rodrigo hace hincapié en que el 'sexting' no es "ni bueno ni malo". "Cada uno tiene que eligir con quién lo hace y, sobre todo, lo que envía", destaca antes de recordar que es fundamental diferenciar "cuándo lo haces porque quieres y cuándo por coacción". "En este último caso, hay que avisar a las autoridades: no deja de ser otra forma más de abuso aunque sea cibernético", informa.

¿Practico o no 'sexting'?

Sí, se puede practicar 'sexting', "siempre que sea uno mismo quien ponga los límites: tú tienes que decir lo que quieres enviar", asevera el sexólogo. "Es muy importante confiar en la otra persona antes de enviar contenidos sexuales, ya que no sabes dónde pueden acabar esos archivos una vez enviados", explica, antes de recordar que "la difusión sin consentimiento de fotos o imágenes está protegida por la ley y es penada".

En caso de animarse a realizar esta práctica, Óscar Rodrigo aconseja "no enseñar más de la cuenta, para que no puedan identificarte en el caso de que esas fotos se difundan". "Se puede evitar sacar la cara", así como aquellas señales que nos hacen únicos: tatuajes, marcas de nacimiento o, incluso, joyas. "En ese caso si las fotos son filtradas, no se podrá demostrar que eres la persona de las fotos o vídeos", aclara. Al fin y al cabo, si se va a hacer 'sexting' lo más importante es tener claro que "hay que basarlo siempre en la confianza que se deposita en la persona que se encuentra al otro lado del teléfono", concluye el sexólogo.

Cuatro consejos a tener en cuenta si vas a hacer 'sexting'