Mensajes instigadores e incómodos, desconocidos que solicitan agregarte a sus redes sociales e insisten en iniciar una relación en la que no tienes interés, fotografías explícitas no demandadas ni deseadas, exigencias, amenazas, coacción... ¿Alguna vez has tenido que mediar contra estas situaciones? Forman parte del ciberacoso.

"Es importante delimitar el concepto, pues se tiende a confundir el padecimiento de conductas y actitudes por parte de otros que suponen una molestia para la víctima de aquellas otras que causan una grave alteración en el desarrollo de la vida habitual de la víctima", señala el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. "El Código Penal establece claramente las conductas consideradas como acoso: vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de la víctima, contactar o intentar establecer contacto con ella través de cualquier medio de comunicación o por medio de otras personas, usar de forma indebida sus datos personales para efectuar compras, contratar servicios o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella (por ejemplo, mediante anuncios en internet) o atentar contra su libertad o patrimonio o contra el de alguien próximo a la víctima. Sin embargo, el concepto de grave alteración en la vida cotidiana está sujeto a las interpretaciones judiciales dependiendo de los casos. Por ello es muy importante hacer constar en la denuncia los perjuicios o consecuencias que la conducta denunciada genera en la víctima".

¿Cómo actuar en caso de sufrir 'ciberacoso' o acoso físico?

"Si somos víctimas de alguna de estas conductas lo procedente es recabar y conservar toda la información que tengamos como prueba (conversaciones en chats, registros telefónicos, historiales de internet, anuncios en webs, posts, etc) y denunciar ante la policía. Paralelamente podemos bloquear al usuario denunciado y reportar su actividad a los distintos servicios de internet que utilice para ello (redes sociales, portales web, etc) si incumple sus términos legales.

En el caso de tratarse de acoso o ciberacoso en el ámbito escolar, comunicarlo además al centro educativo. Actualmente todos disponen de protocolos establecidos al efecto para actuar en su área de competencia.

Si estamos sufriendo ciberacoso y detectamos o creemos detectar al ciberacosador espiándonos o vigilándonos físicamente, debemos llamar de inmediato al 091 comunicando nuestras sospechas y aportando los datos necesarios para que alguna patrulla que se persone en el lugar pueda proceder a la identificación de esta persona y actuar en consecuencia".

¿Puedo tener problemas si difundo en internet la identidad, conversaciones, fotografías, audios o vídeos del acosador para denunciar la situación?

"Sí, hay que ser cuidadosos con esto porque puede volverse contra nosotros si difundimos datos personales o privados y esta persona nos denuncia. Lo más correcto es denunciar ante la Policía o al menos poner los hechos en su conocimiento para que los investigadores puedan identificarlo y acabar con sus prácticas".

El acosador me amenaza si cuento lo que está pasando: ¿qué puedo hacer?

"El miedo es su herramienta más poderosa, pero debemos vencerlo y denunciar de inmediato. En la mayoría de las ocasiones estas amenazas no se cumplen (incluso en muchos casos el acosador ni siquiera tiene datos para localizar a la víctima). Pero no podemos someternos al chantaje indefinidamente".

¿Cómo detectar perfiles falsos en la red?

"Va a depender de la pericia y habilidad del usuario que esté detrás de ellos, y de los objetivos que pretenda alcanzar con los mismos. Los pedófilos y pederastas crean perfiles muy elaborados y bien trabajados para conseguir engañar a sus potenciales víctimas e inspirarles confianza haciéndose pasar por chicos o chicas de su edad. Llegan a utilizar fotografías reales de algunas víctimas que han obtenido previamente para hacerlas pasar por suyas, por ejemplo. Resultan difíciles de detectar para los no expertos.

Los perfiles creados para molestar o perjudicar de algún modo a personas concretas suelen ser más fáciles de detectar, por cuanto reportan una baja actividad (generalmente se limitan a los contactos con la víctima y su círculo familiar y social), utilizan nombres completamente aleatorios o bien prácticamente idénticos a los de la víctima e incluso utilizan fotos suyas obtenidas de fuentes abiertas en internet. Suelen ofrecer además muy poca información personal".

¿Qué puedo hacer si detecto que han usurpado mi identidad en la red?

"Aquellas imágenes que un usuario cuelga en un perfil o cuenta abierto o en un sitio web en general, se entiende que las pone a disposición pública y por lo tanto su captura por otros usuarios es libre, con independencia de que a posteriori puedan utilizarse ilícitamente. Si detectas que han usurpado tu identidad en la red, en primer lugar debes reportarlo al sitio donde se haya producido (todas las redes sociales tienen un sistema de reporte para estos casos). Si a través de esa cuenta se han cometido hechos delictivos habrá que formular la correspondiente denuncia, aportando toda la información que pueda recabarse, en especial la URL del perfil o cuenta denunciado y capturas de pantalla con fecha de publicación".

¿Existe un protocolo de actuación ante estas situaciones?

"Todos los centros escolares disponen de protocolos de actuación en el ámbito escolar, por lo que es importante poner estos hechos en su conocimiento. Por su parte, la Policía posee sus propios protocolos de intervención e investigación ante estos hechos que se ponen en funcionamiento de modo inmediato tras tener conocimiento de ellos".