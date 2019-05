El gran 'spoiler' de Juego de Tronos que alguien ha colado en Wikipedia

Cuando un episodio de una serie se estrena a horas intempestivas o el tiempo libre no permite ponerse al día tan pronto como nos gustaría, los hay que se resisten a entrar a sus redes sociales porque de todos es sabido que son caldo de cultivo de memes, 'spoilers' y opiniones que pueden amargarte una historia si te pillan desprevenido. Pero ahora, a Twitter, Instagram y Facebook parece que tampoco puedes entrar a Wikipedia. Al menos, si te gusta Juego de Tronos y todavía no has podido ver el épico final del que todo el mundo habla, para bien o para mal.

La plataforma ya lo ha corregido y puedes vivir sin miedo a sufrir un gran 'spoiler' si entras a Wikipedia (al menos, por el momento), pero si todavía no sabes el final de los Siete Reinos este es el último párrafo que deberías leer, para que sirva como advertencia de lo que no debes hacer bajo ningún concepto, por si hay algún gracioso que quiera destriparte el final. Alguien había modificado la primera frase de la entrada de la enciclopedia del personaje de la serie llamado Daenerys Targaryen, de la tormenta, la que no arde, rompedora de cadenas, madre de dragones, Khaleesi de los Dothraki, Reina de los Ándalos, los Rhoynar y los Primeros Hombres, Señora de los Siete Reinos y protectora del Reino, khaleesi del Gran Mar de Hierba, princesa de rocadragón, reina de Meereen, y todo eso. Ahora sí, deja de leer este artículo si no quieres descubrir el 'spoiler'.

Este es 'El spoiler'

Aunque ya ha sido retirado, el buen posicionamiento de Wikipedia ante cualquier búsqueda en internet ha jugado una mala pasada a los fans desconocedores del final de la saga. Al buscar 'Daenerys Targaryen', 'Khaleesi' o cualquier título de la madre de dragones en el buscador, la primera frase de la entrada de la enciclopedia, que puede comenzar a leerse a la derecha de la pantalla sin llegar a abrir el enlace rezaba con letras mayúsculas: 'Muere en el último capítulo de la temporada 8'