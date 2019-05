George R.R. Martin desvela que los libros tendrán un final diferente a la serie de 'Juego de Tronos'

El escritor George R.R. Martin ha desvelado que los dos últimos libros de la saga literaria 'Canción de Hielo y Fuego' tendrán un final diferente al de la serie de 'Juego de tronos' porque se tratan de "medios diferentes" y algunos personajes que ya están muertos en la serie continúan vivos en sus libros.

La serie, basada en la saga fantástica de George R.R. Martin, se separó de las novelas de 'Canción de Hielo y Fuego' con la sexta temporada, ya que entonces los eventos de Juego de Tronos habían alcanzado a los últimos sucedidos en los libros.

Pese a que, en un principio, en su blog da una titubeante respuesta a los fans sobre si el final de la serie será igual que el de su obra -"Sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí"-, el autor ha recordado después que trabaja "en un medio diferente que David [Benioff] y Dan [Weiss]".

"Ellos tuvieron seis horas para la temporada final", ha comentado Martin, quien espera tener "más de 3000 páginas de manuscritos" entre los dos libros restantes de la saga, sin miedo a añadir más "si hicieran falta más páginas, capítulos y escenas".

"Hay personajes que no han aparecido en la pantalla, u otros que murieron en la serie pero siguen vivos en los libros", ha recordado el novelista en relación a las diferencias que existen entre su creación y 'Juego de Tronos'. "Libros o serie, ¿cuál será el final 'real'? Es una pregunta estúpida", ha lamentado.

El futuro de poniente

Al escritor le quedan aún dos libros para concluir la extensa: 'Vientos de invierno' y 'Sueño de primavera'. Del primero, el propio Martin afirma que está escribiendo -"Va muy atrasado, lo sé, pero se hará. No diré cuando... pero lo acabaré"- y "después vendrá 'Sueño de primavera'", que pondrá final a más de 20 años de la aclamada saga fantástico-épica.

Así, Martin zanja la polémica en torno al final de la aclamada ficción televisiva, que se ha despedido dejando un reguero agridulce en los seguidores después de ocho años en antena. No obstante, el universo de 'Canción de Hielo y Fuego' continuará: además de los tres spin-offs que prepara HBO, se rumorea que podría llegar una serie centrada en los viajes de Arya al oeste de Poniente tras el final del personaje en la serie.