El final de Juego de Tronos ya tiene sus primeros memes

Parecía que el momento no iba a llegar nunca, pero lo ha hecho. La madrugada del 20 de mayo se estrenaba, ocho años después de su llegada a España, el capítulo que ha puesto fin a Juego de Tronos, una de las sagas de mayor trascendencia de la historia de las series. Sin embargo la emoción se ha disipado pronto para muchos. Si la semana pasada ya se solicitaban 800.000 firmas en el portal Change.org para pedir rehacer la última temporada, tildando de "incompetentes" a los guionistas que la han llevado a cabo, apenas unas horas después del estreno del episodio 8x06, se podían empezar a leer en las redes sociales comentarios de los fans mostrando su disconformidad ante el rumbo que ha tomado la serie y por supuesto, ante su final.

No obstante, los detractores no han sido los únicos que han mostrado su opinión en internet y también los hay que necesitan tiempo para asimilar lo sucedido. Pero una imagen vale más que mil palabras o, mejor todavía: cuatro memes que resumen a la perfección las sensaciones generales del público fan de Juego de Tronos tras conocer el final:

Los indignados

Los indecisos

Los satisfechos

Al final los ganadores del juego de tronos fueron ellos #GameofThrones pic.twitter.com/Dctgu9OqO5 — Mel (@melstaley_) 20 de mayo de 2019

Los que no saben nada (aún), Jon Nieve

Yo intentando evitar los spoilers de Juego de Tronos pic.twitter.com/kLRpAHHjwJ — SEHD (@SandroEHD) 20 de mayo de 2019

Y, de hecho, todavía podría añadirse una nueva categoría: la de aquellos que nunca vieron la serie y están contentísimos de que por fin se deje de hablar de ella:

Los independientes

La gente que no ve #JuegodeTronos leyendo que hoy se acaba. pic.twitter.com/ihBGa22XTQ — Modesto García (@modesto_garcia) 19 de mayo de 2019

No obstante, a estos últimos puede que no les quede mucho tiempo de satisfacción, porque ya se ha anunciado que habrá 'spin-off', que contará con la actriz Naomi Watts en el elenco. Y probablemente no se el único que se prepare.

Seas del grupo de los indignados, del de los indecisos o del de los satisfechos, o incluso aunque seas independiente pero te sepas la serie de arriba a abajo por el eco de los que la han seguido, hay una cosa que a todos os puede unir: disfrutar de los memes que las mentes creativas y generosas han pensado y subido a las redes sociales: