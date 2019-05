El origen de 'Juego de Tronos': 'Bloodmoon' se centrará en los Caminantes Blancos

'Juego de Tronos' ya es historia. La madrugada del pasado 20 de mayo medio mundo presenció la emisión del último capítulo de la serie más exitosa de HBO y, si bien es cierto que las reacciones han sido de lo más diversas, todos sus seguidores tienen algo en común: se han quedado un poco huérfanos (de serie) tras el final. ¿O no? Puede que muchos no lo recordasen, pero el verano pasado, la plataforma de VOD anunció que su icónica ficción tendría una precuela que ya se está rodando en Belfast, Irlanda, y que promete explicar muchas incógnitas de 'Juego de Tronos'. Se llamará 'Bloodmoon' (Luna de Sangre, en español) y se centrará en el origen de los Caminantes Blancos.

Cabe destacar que el 'spin-off' anunciado no es la única precuela que HBO tiene entre manos, pues, según advierte el tabloide británico The Sun, la productora de 'Juego de Tronos' estaría gestionando ya el rodaje de otras dos series basadas en las historias de George R. R. Martin. Eso sí, por el momento no ha trascendido el argumento de ninguna de ellas, por lo que habrá que esperar que la plataforma haga un anuncio oficial para adelantar la trama.

¿Qué se sabe de la precuela de 'Juego de Tronos'?