El botón pequeño de los vaqueros tiene un propósito oculto (y quizá aún no lo sabe)

Hace unos meses, La Vecina Rubia, la influencer conocida por sus frases y los hashtags de que te encantaría hacer propios, revelaba un descubrimiento que se hizo viral: las grapadoras disponen de un compartimento que, hasta entonces, había pasado desapercibido. No contenta con desvelar al mundo tal invento, esa misma semana sorprendió a sus seguidores con nuevos hallazgos y con los usos más sorprendentes de objetos cotidianos. Y es que son muchas las ocasiones en las que bien no sabemos cómo se emplean una cosa, bien desconocemos su verdadero uso.

Siete objetos cotidianos que tienen un propósito oculto

1 Los remaches de los 'jeans' Se lleven de forma tradicional o del revés, según la última moda, los vaqueros se terminan con una serie de remaches que están colocados de forma estratégica: se ubican en las zonas dónde más probable es que la tela se desgarre por la tensión o el movimiento. Gracias a ellos, el pantalón dura más tiempo.

2 El 57 en relevo de Heinz Aunque es de los alimentos que más azúcar contiene, son pocos los que pueden resistirse a la salsa de tomate de esta marca. El número 57 que de sus botes indica que es el lugar exacto en el que se debe golpear para que caiga el producto.

3 El agujero de las sartenes Son de los objetos cotidianos más usados (a pesar de que solemos cometer errores que las deterioran). Para facilitar el cocinado, los agujeros del mango se pueden emplear para sostener las cucharas y otros elementos mientras se cocina y, así evitar que se ensucie todo el alrededor.

4 El pompón de los gorros Su invención no fue cuestión de moda. Fue diseñado por los marineros francesas para disminuir el efecto de los golpes que se daban en los techos de los barcos, ya que eran demasiado bajos.

5 La ranura del final del metro Los metros suelen terminar en un trozo de metal con ranura. Esta sirve para colocar un clavo con el que realizar mediciones sin tener que usar la otra mano.



6 Los cepillos de las escaleras Reconócelo. También los has usado como limpia zapatos. Sin embargo, se trata de un elemento de seguridad que evita que las escaleras se estropeen con el roce de las bolsas o de las ropas de las personas en los extremos del mecanismo. Su función es esconder el verdadero final de las escaleras.