Dichos y hechos: ¿sabrías terminar estos refranes sobre Pascua y Semana Santa?

El castellano no deja de sorprendernos. La última novedad respecto al idioma ha sido la aceptación, por parte de la RAE, del adjetivo 'puto' como "prefijo intensificador". Esto, unido a las continuas inclusiones de nuevas palabras en el diccionario, enloquecen a aquellos que están aprendiendo el idioma, pese a que también incluimos anglicismos que pueden resultarles más familiares. La cosa se complica si, además, se vive o se visita Aragón, donde contamos con nuestras propias expresiones porque no nos mojan, sino que nos 'chipiamos', y donde vamos 'de propio' a algún sitio (en lugar de ex profeso). Aquí, los 'capazos' los cogemos cada dos por tres y no hay quien no termine las palabras con '-ico' e '-ica'.

Una vez dominado el aragonés, toca hacer frente a los refranes, un ámbito del lenguaje que, para los estudiantes de castellano, merece capítulo aparte, pues son expresiones 'muy de aquí', que no se entienden ni suenan tan bien en inglés, uno de los idiomas universales. Estos dichos que la sabiduría popular ha legado de generación en generación son parte del vocabulario diario de la sociedad española.

El refranero español cuenta con frases hechas de todos los ámbitos, aunque son muchos los relacionados con el tiempo. Y es que una de las primeras cosas que hay que aprender, sobre todo en Zaragoza, es que "hasta el 40 de mayo no hay que quitarse el sayo", porque todavía puede refrescar. La gastronomía tampoco se libra de estos dichos porque, ¿a quién no le han dicho eso de "desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo"?

Asimismo hay dichos sobre cada época del año y, por ello, Pascua y Semana Santa no podían pasar desapercibidas para el refranero. ¿Sabes cómo terminan estos refranes que las tienen como protagonistas?

Ahora solo nos surge una duda: ¿El valyrio, la lengua del ejército de Daenerys Targaryen de 'Juego de Tronos', también tendrá refranes?