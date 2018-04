Las expresiones más 'majicas' de un mañico auténtico

Tozudos, cabezones y gritones. Así nos ven desde fuera, pero también destacan nuestra hospitalidad, que hace todos forasteros se sientan como en casa. Eso sí, quizás entendernos no sea tan sencillo. Pues igual si dices fuera de la Comunidad 'Jodo, ¿qué pasa pues maño?' puedes parecer pariente de Paco Martínez Soria. Y el asombro será aún mayor, si alguno de tus amigos de otras partes de España, que ha venido a visitarte a las tierras mañicas, observa las conversaciones en su pleno esplendor, con nuestro tono ‘suave y sutil que no se pasa de decibelios’. En estas situaciones, seguro que más de una vez 'te ha hecho duelo' que no te entendiesen porque a los aragoneses las cosas no nos dan pena, nos hacen duelo, somos más sentidos.

El Pastel Ruso, los Suspiros de Amante y las Frutas de Aragón. Con todos los postres que tenemos en la Comunidad es normal que seamos demasiado 'lamineros' y no podamos resistirnos a lo dulce. Además, nuestros conocimientos gastronómicos van mucho más allá, después de comer un buen ternasco de Aragón, no es de extrañar que sepamos distinguir de lejos cuando uno está 'jasco'. Si 'vamos de propio' a un restaurante a comer este plato y, además de estar seco, nos sirven una Cocacola 'esbafada', o sin gas, no nos volverán a ver por allí, porque ya sabes el dicho: a cabezones no nos gana nadie.

Si eres un 'zaforas', lo que se conoce en Aragón como desastre, y acabas de hacer una chapuza o has organizado un 'chandrío', te toca 'escobar'. Porque aquí no se barre, se escoba, así que ten a mano el 'badil' o recogedor para limpiarlo todo. Nuestros parques también tienen señas propias, si vienes a Aragón no digas que vas a tirarte por el tobogán, aquí es el 'esbarizaculos'. Y ten cuidado, no vayas a caerte y acabes con las rodillas 'espiazadas', que no raspadas, y te tengan que 'llevar a corderetas' hasta casa.