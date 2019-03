Hoy no hay nada que no pueda hacerse viral. Si lo consiguió un huevo, todo es ponerse a ello y lograr extender la red de contactos lo máximo posible para que la difusión alcance cada rincón de Internet. Aunque también es cierto que, a menudo, aquello que se viraliza, ni siquiera tenía por qué tener este objetivo. Y ejemplos de ello hay muchos.

Así, unas simples plantillas de 75 céntimos lograron revolucionar Twitter y, poco tiempo después, una publicación que explicaba con sentido del humor cómo serían las traducciones de los nombres de algunos pueblos andaluces en inglés también acumuló miles de 'likes' y retuits haciéndose viral. Y lo mismo sucedió con el problema de los deberes "para toda la familia" o con el hilo que se hizo viral y terminó con una donación al Hospital Clínico de Zaragoza.

Y, en esta ocasión, el tuit que ha dado la vuelta a Twitter ha sido una lista en clave de humor que ha rebautizado 'LMAO', 'LOL', 'BTW' y otras expresiones de la vida 'millennial', como si se tratasen de acrónimos literarios. Así, 'LMAO', cuyas siglas corresponden a 'Laugh My Ass Off' (me parto de la risa), ha terminado siendo 'Lees Mucho A Orwell', y 'LOL', que en realidad se refiere a 'Laughing Out Loud' (riéndose a carcajadas) o 'Lot Of Laughs' (muchas risas), ha terminado siendo '¿Lautréamont o Laforgue?'.

La ingeniosa lista es obra del tuitero @fulanofarsante, y su publicación acumula cerca de 16.000 'likes' y más de 7.000 retuits:

¿Está tuiteando tu hijo sobre literatura?



lmao = lees mucho a Orwell

lol = ¿Lautréamont o Laforgue?

omg = otro manuscrito genial

brb = buena rima, Bécquer

ftw = feliz traduciendo Whitman

nsfw = nunca serás Foster Wallace

idk = inicio drama kafkiano

dm = ¡Dante maravilloso! — Giancarlo P. (@fulanofarsante) 10 de marzo de 2019

Lo divertido es que la cosa no ha terminado ahí. Guiados por el sentido del humor del creador de la publicación, muchos usuarios han empezado a añadir significados alternativos a estas expresiones. Como ha sido el caso de 'IDGAF', 'I Don't Give a Fuck' (no me importa nada):

idgaf = impresionante drama gustavo adolfo, figura — καλίσι (@Oh_Khaleesi_) 11 de marzo de 2019

De 'WTF', 'What The Fuck' (¿Qué diablos?):

WTF: Wilde tiene flow — Xavier Bermúdez (@xavibermudez) 11 de marzo de 2019

'BTW', 'By The Way' (por cierto):

Btw = buenísima tragedia de William (Shakespeare) — dinosaurio (@itsmarthx) 11 de marzo de 2019

'AFK','Away From Keyboard' (lejos del teclado):

afk = Adelante Fans de Kerouac — Alber (@Uncanny_Barroco) 11 de marzo de 2019

Y así, un sin fin de creaciones nuevas. Lo que no se sabe es si entre los padres 'cuela'.