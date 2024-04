Esta fruta mejora el deseo sexual, protege el corazón y combate el envejecimiento

Los superalimentos no dejan de ganar popularidad en España por su capacidad de ofrecer múltiples beneficios para el organismo, entre ellos, el gran aporte de vitaminas y minerales. Eso sí, siempre se deben integrar dentro de una dieta variada y equilibrada porque por ellos mismos no hacen milagros. Pero, aunque no los hagan, sí que tienen más nutrientes que otros alimentos y, por eso, topamos con el que tiene más proteína que la carne, con el que aporta más fibra que la avena o, incluso, con el que mejora el deseo sexual.

Como el fruto silvestre que más antioxidantes nos aporta y sigue sorprendiendo a muchas personas. Hablamos de la mora, el nombre que reciben diversos frutos comestibles de distintas especies; cuya fruta no es una baya, sino un eterio, compuesto de pequeñas drupas, que le da una forma en común a este grupo de frutas.

Este superalimento tiene un alto aporte de antioxidantes y protege nuestro cuerpo de enfermedades, por lo que es muy valorado.

Las moras son unas deliciosas frutas cargadas de nutrientes que no pueden faltar en la dieta diaria de una persona. Son originarias de las zonas altas y tropicales de América y se cultiva en gran parte del mundo, como en España. Tal y como señala la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la mora ofrece un alto contenido en fibra y es fuente de vitaminas C, folatos y vitamina E. De hecho, asegura que "una ración de moras cubre el 30 por ciento de la ingesta recomendada de esta vitamina".

Beneficios de la mora

Sin embargo, la mora es famosa por su poder antioxidante gracias a sus grandes cantidades de pigmentos naturales (antocianósidos y carotenoides). Es por esto, por lo que numerosos estudios han señalado que las moras contienen hasta tres veces más antioxidantes que otras bayas, algo que los expertos señalan podría ayudar a reducir el riesgo de algunas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares. Por eso se dice que este superalimento ayuda a proteger el corazón.

El superalimento que mejora el deseo sexual



Pero, si algo llama también la atención es que la mora es una fruta afrodisiaca. Sí, las moras son las mejores aliadas para el deseo sexual, son uno de los alimentos afrodisíacos más admirados porque cuentan con gran cantidad de fitoquímicos, los cuales podrían prolongar la duración de la actividad sexual.

Al margen de si esto es así, al cien por cien, en todas las personas, las moras están deliciosas, no suponen ningún riesgo para la salud (al contrario, son muy beneficiosas) así que si actúan de verdad aumentando la líbido, merece la pena ponerlo a prueba.

En relación con esto, según un estudio de la Universidad de Guelph (Canadá), el ginseng, el azafrán y la yohimbina son los mejores afrodisíacos naturales. Los efectos de estas especias se producen a nivel fisiológico, sobre los órganos que intervienen en el acto sexual, y no a nivel cerebral. Su ingesta conlleva, por tanto, una mejora de la erección y los cambios hormonales, un aumento del flujo sanguíneo y la relajación del músculo liso cavernoso.