La variedad de arroz con menos arsénico que los médicos recomiendan como segura y en España se come menos

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa), los principales factores que contribuyen a la exposición alimentaria del arsénico son el arroz y los cereales. En este sentido, un estudio de Universidad de Sheffield (Reino Unido) ha alertado recientemente de que el consumo de agua contaminada con niveles de arsénico superiores a los recomendados supone un grave riesgo para la salud de cerca de un tercio de la población mundial. Y, el que más arsénico acumula cuando se cocina con agua contaminada es el arroz blanco, el más consumido en Occidente y Asia, mientras que el arroz integral acumula menos y no se consume tanto en España.

La Efsa ha explicado que el "agua potable también contribuye a la exposición, aunque los niveles son bajos en Europa". Y, Manoj Menon, director de la investigación de la Universidad de Sheffield también ha explicado que "tanto el arroz como el agua potable en la Unión Europea son muy sensibles a la acumulación de arsénico y están regulados". Pero, en otros lugares de Asia y África hay "muy poca o ninguna regulación según las normas actuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", ha concluido Menon.

Regulación mundial

"Sabemos que hasta 40 países del mundo permiten más de 10 partes por billón en el agua potable, y 19 países no tienen constancia de ninguna regulación", señala Manoj Menon. "Por eso, es de vital importancia que los países de todo el mundo se esfuercen por adoptar las últimas recomendaciones de la OMS para garantizar que la exposición al arsénico se reduzca al mínimo para proteger a la población".

Por ejemplo, en el estudio se han evaluado los riesgos de exposición en Bangladesh, el mayor consumidor de arroz per cápita del mundo (170 kilogramos por persona): "Los responsables políticos de los países con altos índices de consumo de arroz deben desarrollar urgentemente medidas para suministrar agua sin arsénico para uso doméstico", ha instado Menon.

Alternativas al arroz blanco

La Organización Mundial de la Salud, así como centros de investigación como la Ohio State University, recomiendan ampliar la variedad de cereales en la dieta e incluir también la quinoa o el mijo. Los científicos responsables de la investigación también sugieren optar por variedades de arroz que no absorban tanto arsénico, como el integral citado anteriormente.

