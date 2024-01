Qué alimentos contienen arsénico inorgánico, el contaminante que preocupa a la salud

La exposición de los consumidores en España, y en el resto del mundo, al arsénico inorgánico en los alimentos es preocupante para la salud, según las conclusiones de la última evaluación de riesgos de este contaminante elaborado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa).

Y es que, las conclusiones publicadas por la Efsa sobre los riesgos del arsénico inorgánico en los alimentos destaca que la exposición de los consumidores a este contaminante se asocia a un posible aumento de cáncer de piel como "efecto nocivo más relevante".

El arsénico es un contaminante muy extendido que está presente tanto de forma natural como a consecuencia de la actividad humana, explican desde la Efsa. El arsénico se presenta en diversas formas, dependiendo de su estructura química. Pero, el dictamen al que nos referimos de la Efsa se centra en el arsénico inorgánico.

Qué alimentos tienen arsénico orgánico



La Efsa apunta que "los alimentos son la principal fuente de exposición al arsénico inorgánico para la población en general en Europa". Y, los principales factores que contribuyen a la exposición alimentaria son el arroz y los cereales. Por otro lado, el "agua potable también contribuye a la exposición, aunque los niveles son bajos en Europa".

Riesgos para la salud del arsénico orgánico

A largo plazo, la ingesta de arsénico inorgánico se ha asociado con una serie de efectos adversos para la salud, incluyendo algunas formas de cáncer. La Efsa ha considerado que el "aumento de la incidencia de cánceres de piel asociada a la exposición al arsénico inorgánico era el efecto nocivo más relevante. Los expertos llegaron a la conclusión de que garantizar la protección contra el cáncer de piel también protegerá contra otros efectos potencialmente perjudiciales".

Fuentes bibliográficas

- EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), Schrenk, D., Bignami, M., Bodin, L., Chipman, J. K., del Mazo, J., ... & Schwerdtle, T. (2024). Update of the risk assessment of inorganic arsenic in food. EFSA Journal, 22(1), e8488.