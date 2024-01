Esta fruta desconocida en España es un cruce de varios cítricos y tiene mucha vitamina C

En el mundo de la gastronomía, la elección de consumir frutas de temporada no solo es una cuestión de frescura, sino una oda a la diversidad de sabores y un homenaje a los ciclos naturales. Las frutas de temporada en España son cultivadas y cosechadas en su momento óptimo y ahora en enero tenemos una gran variedad, lo que garantiza una frescura inigualable. Este factor no solo mejora el sabor, sino que también significa que las frutas están en su punto máximo de nutrientes.

Las naranjas, por ejemplo, la fruta por excelencia con vitamina C se consumen ahora, de octubre a junio. Sin embargo, si has oído hablar de las 'naranjas de la china' sí que existen y son una variedad de cítricos con muchas propiedades, entre ellas, la vitamina C. Hablamos del kumquat o Fortunella margarita es una especie híbrida procedente de China que se ha obtenido cruzando otras variedades de cítricos.

Se trata de un cítrico pequeño, de piel lisa y fina, y comestible, y son auténtico tesoro nutritivo. Se puede consumir entero porque tiene la piel fina y se preparan ricas mermeladas con ella. Y, en España, se recolecta durante los meses de enero y febrero, a medida que cambia de color verde a naranja.

Propiedades y beneficios de la fruta Kumquat

La fruta china Kumquat pertenece a la familia de los cítricos, por eso, su aporte de vitamina C es lo que más se destaca. Pero, además, esta fruta es rica en potasio y ácido fólico. Posee gran cantidad de fibra y tiene propiedades antioxidantes gracias a los carotenoides (ácido oxálico, tartárico, málico y cítrico).

Kumquat, 'naranjas de la china'. Freepik

El Kumquat está indicado para personas con anemia porque la vitamina C aumenta la absorción del hierro de los alimentos. Por tanto, el Kumquat se aconseja en los casos de anemia ferropénica, acompañando a los alimentos ricos en hierro o a los suplementos de este mineral, ya que esto acelera la recuperación.

Por otro lado, es una fruta muy saciante y tiene importantes niveles de fibra, que ayudan a tener un buen tránsito intestinal y reducir los niveles de colesterol.

Referencias bibliográficas

- Jaliliantabar, F., Lorestani, AN y Gholami, R. (2013). Propiedades físicas de la fruta kumquat. Agrofísica Internacional , 27 (1).

- Lou, SN, Lai, YC, Hsu, YS y Ho, CT (2016). Contenido fenólico, actividad antioxidante y compuestos efectivos del kumquat extraídos por diferentes solventes. Química de los alimentos , 197 , 1-6.