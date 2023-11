Ordenan la retirada de este lote de sopa en todos los supermercados de España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de una famosa sopa soluble en los supermercados de España por la presencia de alérgenos no declarados. Este organismo dependiente del ministerio de Consumo y Sanidad ha emitido la alerta porque supone un potencial riesgo sanitario para los consumidores. Ya que, si no tienes constancia de algún ingrediente en el etiquetado, puedes sufrir una reacción alérgica o de intolerancia alimentaria antes este ingrediente.

La Aesan ha alertado concretamente de la presencia de mostaza no declarada en la sopa jardinera de la marca Auchan. Se trata, por tanto, de un ingrediente no incluido dentro del etiquetado nutricional. Así que, como medida de precaución, el organismo público recomienda también a aquellas personas con alergia a la mostaza que se abstengan de consumir este producto, pero precisa que su consumo no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

Lote de sopa de sobre retirado del mercado

Para tener constancia del producto afectado, se trata del envase en dos sobres de 80 gramos, con el número de lote es el '0810D3' y fecha de consumo preferente de abril del 2025. Y, la alerta ha sido comunicada por las autoridades sanitarias competentes de Comunidad de Madrid a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a la mostaza: presencia de mostaza no declarada en sopa jardinera.

📌https://t.co/HRmhtWsYL9 pic.twitter.com/vINdottbLF — AESAN (@AESAN_gob_es) November 3, 2023

Se trata, por tanto, de una advertencia exclusiva, como declara la Aesan, para personas alérgicas a la mostaza.

Síntomas alergia a la mostaza

Los síntomas de la alergia a la mostaza pueden aparecer rápidamente (generalmente en minutos, pero a veces hasta dos horas). Y estos pueden ir desde los leves, que pueden incluir un sarpullido (urticaria) en cualquier parte del cuerpo, hormigueo, picazón en la boca o rinitis. Hasta los más graves como hinchazón de la cara, garganta y/o boca, dificultad para respirar, asma grave, dolor abdominal, náuseas y vómitos. En algunos casos, puede ocurrir hasta un shock anafiláctico.