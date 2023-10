El superalimento que ayuda a reducir la barriga tiene el doble de vitamina C que la naranja

La diversidad de cuerpos es la realidad que no debemos olvidar, no todas las personas pueden tener el mismo cuerpo y los cánones de belleza van variando tanto en España como en el resto del mundo. Hay que tener en cuenta, por tanto, que solo son eso: cánones, no la realidad. No obstante, muchas personas para sentirse mejor se marcan objetivos para bajar de peso. Y, para lograr el llamado 'vientre plano' es importante combinar una buena alimentación con ejercicio físico. Los dos son claves para lograr estos objetivos.

De hecho, existen muchos alimentos que quizá no conocemos, pero sí consumimos, que nos pueden ayudar con los objetivos de bajar peso si los combinamos con deporte y los empezamos a consumir con regularidad. A estos alimentos se les conocen como superalimentos por la multitud de nutrientes y propiedades que acumulan.

Un ejemplo de superalimento es una fruta cada vez más famosa en España, el kiwi, el que puede ayudarnos a conseguir una figura envidiable y un estado de salud fuerte. Te contamos por qué.

Beneficios del Kiwi

El kiwi es una fruta que va ganando popularidad en muchos países, debido a su alta concentración de vitaminas y nutrientes. Estas son algunas de sus propiedades:

Tiene un alto contenido en vitamina C, que ayuda a tener un sistema inmunológico más fuerte y a reducir el estrés. Tiene más que la naranja, incluso.

El kiwi es también muy rico en antioxidantes, lo que ayuda a mantener más jóvenes nuestras células.

Muy importante también es su alto contenido en fibra, lo que nos ayudará a evitar el estreñimiento y mejorar nuestra digestión. Algo clave para bajar de peso.

Elimina la retención de líquidos, ya que es un alimento diurético.

Aumenta la absorción de hierro para todas aquellas personas que no lo toleran bien, por lo que ayuda a evitar padecer anemia.

Por último, mejora los huesos gracias a los minerales que contiene.

La mayoría de personas consume fruta para desayunar, merendar, cenar o entre horas (un almuerzo saludable en el trabajo, por ejemplo). Pero, si no eres muy de comer fruta, te aconsejamos que te hagas un 'planning' para no olvidarte ninguna pieza de fruta. Por ejemplo:

Puedes comer una pieza cortada en el desayuno con yogur. Llevarte otro kiwi para el almuerzo o la merienda en el trabajo. Y, algunas de las recetas más modernas y famosas ahora es añadir frutas como el kiwi a las ensaladas.

Receta de batido de kiwi Ingredientes: 1 plátano maduro. Miel, edulcorante o azúcar para añadir dulzor (al gusto). Medio vaso de leche fría (100 mililitros). 3 kiwis. 3 manzanas, preferentemente rojas.