Cenar solo un yogur: la verdad nutricional detrás de este hábito común en España

Acertar con las cenas no es fácil, de hecho, es un eterno interrogante. Hay quiénes evitan los alimentos con proteínas y quienes apuestan por cenas proteicas para adelgazar, por ejemplo. Por tanto, lo normal es tener dudas sobre qué alimentos son mejores para las cenas. Y, en estas dudas, entra un hábito muy común en España: cenar solo un yogur por la noche.

¿Pero, se puede considerar nutrionalmente apropiado cenar solo un yogur por la noche?, ¿es saludable? Todas estas cuestiones las intentan responder expertos en nutrición para aclarar las dudas sobre la cena de muchas personas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este hábito puede ser beneficioso o perjudicial, dependerá de cómo haya sido nuestra alimentación el resto del día. La farmacéutica y nutricionista, co-fundadora de EPCO Wellness, Ana Jiménez ha explicado muy bien a la revista Telva que la cuestión no se reduce a si cenar solo un yogur es bueno o no, depende de más variables.

Y es que, "realmente, igual que no podemos pensar en el organismo por partes, no podemos ver la nutrición por partes, así que cenar solo un yogur o no, va a depender de lo que has hecho el resto del día y el resto de la semana", apunta Jiménez.

Cenar solo un yogur, sí o no

Esto es lo mismo que la nutricionista Paloma Quintana explica en sus redes sociales, donde afirma que decir que está bien o mal cenar lácteos no sería del todo correcto. La respuesta dependerá del contexto general, es decir, del resto de la dieta de una persona.

En este sentido, se debe alcanzar los niveles óptimos de proteína en la dieta de un día. Por eso, si se ha comido poca proteína a lo largo del día, cenar solo un lácteo fermentado es una opción "muy pobre", destaca Paloma Quintana en la revista 'Hola'.

Sin embargo, si se ha desayunado fuerte (con mucha proteína) y se ha comido equilibrado y bien (sin olvidar la merienda) cenar un yogur o un kéfir no está nada mal.

Dieta equilibrada

Lo importante con una dieta, por tanto, y en lo que están de acuerdo todos los expertos en nutrición, es cubrir las necesidades nutricionales diarias. Eso sí, una dieta saludable incluye una cena rica y variada, pero si se encuentra espaciada en el tiempo antes de acostarse, ya que si se busca dormir mejor, es preferible apostar por una cena ligera. Aunque, otra opción es cenar más pronto.