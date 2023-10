La bebida casera que ayuda a bajar el colesterol y a fortalecer el sistema inmunológico

El colesterol es una sustancia grasa que se encuentra en las membranas de muchas células animales y en el plasma sanguíneo. Sin duda, el cuerpo necesita colesterol para formar células sanas, pero tener los altos niveles puede aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Por tanto, muchos profesionales en España recomiendan una dieta saludable, combinada con ejercicio, para reducir el colesterol. Sin embargo, existen otros trucos que pueden ayudar, como las infusiones, aunque parezca increíble.

Y, en particular, el té de grosella negra es muy bueno para ayudar a bajar el colesterol y también fortalece el sistema inmunológico. No es de extrañar que sea muy popular en Europa, desde hace muchos siglos.

¿Qué es el té de grosella negra?

El té de grosella negra es una infusión hecha con las hojas, flores o bayas de la grosella negra, un tipo de fruta silvestre que se cultiva en todo el mundo, pero especialmente en Europa. Una fruta rica en antioxidantes que, además, se ha popularizado por bajar el colesterol en la sangre.

La bebida milagrosa que baja el colesterol

Es el té de grosella negra el que puede ayudar a reducir el colesterol a través de la pectina que posee, una fibra soluble que puede unirse con el colesterol LDL (el conocido como 'malo') en el intestino y conseguir eliminar este del cuerpo.

Sin olvidar, como hemos nombrado, que tiene muchos antioxidantes que ayudar a proteger las células. Así que, protege el sistema inmunitario también.

Pero, cómo podemos confirmar estos hechos. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition ya lo confirmó en 2008. En la investigación participaron personas que bebían 250 mililitros de té de grosella negra al día durante ocho semanas. Y, estas personas experimentaron una reducción significativa en sus niveles de colesterol LDL.

Cómo preparar infusión de grosella negra Ingredientes: Una cucharada de flores o bayas de grosella negra secas Una taza de agua caliente Azúcar o edulcorante al gusto

Elaboración del té Mezclamos la grosella con el agua caliente Lo dejamos reposar 3 minutos Colamos las flores o bayas y nos bebemos el líquido.

Propiedades y beneficios de la grosella negra

Además de lo explicado, la grosella negra tiene vitamina C y muchos antioxidantes y antocianinas. Además, un estudio realizado por la Investigación de Plantas y Alimentos de Nueva Zelanda, en colaboración con la Universidad Británica de Northumbria, ha demostrado que el consumo de grosellas negras ayuda a las personas a pensar mejor cuando están en una situación de mucho estrés, así como a reducir la fatiga mental.