Así es el inclisiran, el nuevo medicamento inyectable para reducir el colesterol "malo", y a quiénes va dirigido

Inclisiran, el nuevo medicamento inyectable aprobado en España que permite reducir el colesterol "malo" con solo dos dosis al año, supone una "novedad muy importante para un grupo muy reducido de pacientes".

Así lo indica el doctor Fernando Civeira, responsable de la Unidad de Lípidos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, miembro del CIBERCV del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón y catedrático de Medicina Interna, quien insiste en que, a pesar del avance que supone en tratamientos para reducir el colestetol, el inclisiran "no es un fármaco de primera línea" que se vaya a recetar a la población general ni viene a sustituir a otros.

"Es un gran fármaco con muchísimo futuro, pero cuyas indicaciones terapéuticas en este momento van a ser muy limitadas"

"La medicina está avanzando para conseguir fármacos cada vez más cómodos de utilizar y este es un ejemplo de ello, pero no quiere decir que las personas que toman una pastilla para el colesterol puedan ir mañana a su médico de Atención Primaria a pedirles esta inyección, porque no funciona así", puntualiza este doctor.

Según explica, el nuevo fármaco, por el que ya le han preguntado varios pacientes en consulta, está diseñado para aquellas personas que tienen "mucho riesgo cardiovascular", bien porque presentan niveles elevados de colesterol en sangre o porque ya han tenido un infarto de miocardio o un ictus isquémico y aun tomando la medicación convencional tienen cifras de colesterol altas. "Hay que insistir mucho en que no es un fármaco de primera línea: uno va al médico, le receta esto y le evita tomar pastillas -puntualiza-, sino que, además de tomar pastillas, en un grupo de personas que no alcanzan los objetivos terapéuticos recomendados por las sociedades científicas, se va a pautar este fármaco con el que garantizamos un gran cumplimiento", explica.

Al tratarse de una medicina "muy cara", Civeira prevé que sea de uso hospitalario o que se administre en centros de salud para garantizar el cumplimiento del tratamiento.

"Tendemos a tratamientos terapéuticos cada vez más inocuos y más sencillos, y esto es una vía. Pero es el inicio de un camino"

Según la ficha técnica del fármaco, el inclisiran, el principio activo de Leqvio, interfiere con el ARN para limitar la producción de PCSK9, una proteína que puede incrementar los niveles de colesterol LDL (conocido como el colesterol "malo"). "Lo que hace este medicamento es meterse dentro del hígado y 'engañar' a la célula hepática, de manera que cuando produce esta proteína, que es mala, inhibe la producción de PCSK9 y la destruye", explica este doctor, que lidera el grupo CIBER cardiovascular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.

Por qué no es una vacuna

Basado en una tecnología ARN, similar a la empleada en las vacunas de la covid, este experto matiza que el novedoso fármaco para tratar el colesterol nada tiene que ver con estas. "La vacuna lo que consigue es introducir algo ajeno al cuerpo o que te haga producir anticuerpos frente a una enfermedad, que no es el caso de este inyectable. En lo único que se parece a las vacunas es en que se inyecta", precisa.

La principal novedad que ofrece este nuevo medicamento, que empezará a financiar la Sanidad pública a partir del 1 de noviembre, radica en el mecanismo de acción, que hace que dure más tiempo. "El problema que tenemos con otras medicinas es que requieren que la persona las tome todos los días e incluso varias veces al día. Con la administración de este fármaco cada seis meses se consigue lo mismo que con otros procedimientos que tienen un cumplimiento terapéutico menor", señala este doctor en relación a las estatinas o a los anticuerpos monoclonales, que reducen también el colesterol un 50%, pero implican muchas más dosis.

"Si me preguntas por dentro de 10 años... ¿Cómo trataremos este tema? Muy probablemente lo trataremos por esta vía, pero el futuro es difícil de prever. Tendemos a tratamientos terapéuticos cada vez más inocuos y más sencillos en su adherencia, y esto es una vía. Pero es el inicio de un largo camino", subraya este experto.

"Una cosa que hay que transmitir siempre es que tan importante o más que las medicinas son las medidas higiénico-dietéticas"

Según datos del INE, en Aragón, las enfermedades del sistema circulatorio siguen siendo la primera causa de muerte (27,4% sobre el total de defunciones en 2022), seguidas de tumores (24,3%). Por eso, este especialista insiste en que tan importante como la adherencia a estos tratamientos es controlar los factores de riesgo, lo que ha permitido en conjunto estrechar la amplia diferencia que había hace unos años entre una y otra causa de muerte.

"Gracias a que la gente está fumando menos, estamos controlando la tensión arterial, el colesterol, etc. la enfermedad cardiovascular está hoy ahí a ahí con el cáncer", añade Civeira, quien recalca, al dirigirse a la población general, la relevancia y el impacto que tienen en la salud las medidas higiénico-dietéticas. "El dejar de fumar es mucho más importante que tomar medicinas. Sería un contrasentido que uno se liara a fumar y tomase este tipo de medicamentos. Hay que empezar por lo básico, y suelo decir una frase que me gusta mucho: la salud, la mayor parte de las veces, no es resultado del azar. Es la autorresponsabilidad de cada uno y el cuidado de la salud a lo largo de los años lo que hace tener una esperanza de vida larga y sana", afirma este especialista, quien lanza una última apreciación en relación a este nuevo fármaco al que augura un "gran futuro" en los próximos años.

"Gran parte de las enfermedades cardiovasculares son evitables si uno se cuida a lo largo de la vida, y fármacos como este son para aquellas personas en las que la prevención no ha llegado a tiempo suficiente o tienen alguna enfermedad genética que les impide llevar un estilo de vida correcto, poder disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares", concluye.