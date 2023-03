¿Qué pasa si tomo medicamentos caducados?

La fecha de caducidad es uno de los temas ‘cuñados’ más populares. Hay quien sostiene que solo son indicativas, nunca disuasorias. Otros afirman con rotundidad que no tienen ninguna importancia. Obviamente, atender a las explicaciones expertas y huir de los y las que solo aportan como argumento el puñetazo en la mesa y la mueca chulesca es siempre la mejor idea. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza se pronuncia al respecto desde todos los ángulos.

La fecha de caducidad de los medicamentos

La fecha de caducidad impresa en el envase de los medicamentos con el mes y el año en cuestión asegura la fecha límite en la que el producto mantiene sus propiedades de eficacia, seguridad y calidad, siempre que haya sido conservado en las condiciones indicadas, además de hacerlo normalmente en lugares frescos y secos. Eso quiere decir, para empezar, que los medicamentos se pueden utilizar con total seguridad hasta el último día del mes que aparezca en la fecha de caducidad del envase.

Dice el estamento colegiado que en los estudios realizados se han empleado amplios márgenes con respecto a la fecha de caducidad y no se ha observado ningún peligro potencial si se utiliza después de esta fecha... si bien es cierto que, por precaución, no se recomienda el uso de ningún medicamento una vez superada la fecha de caducidad. Es decir, no es lo mismo que un medicamento no funcione que el hecho de que hacerlo suponga un riesgo para la salud, aunque obviamente no tiene sentido tomar un medicamento que puede no ser eficaz.

Pérdida de eficacia de los medicamentos caducados

Cuando se supera la fecha indicada, puede haber una pérdida de eficacia del medicamento. Ahí empiezan los matices. Por ejemplo, algunos medicamentos empiezan a contar su periodo de validez desde el momento en el que se abren, como en el caso de los jarabes y colirios.

Es importante señalar que una pérdida de eficacia en ciertos medicamentos por superar la fecha de caducidad, puede provocar consecuencias más graves. Por ejemplo, los considerados de estrecho margen terapéutico (como el anticoagulante warfarina, el inmunosupresor tacrolimus o la levotiroxina), para los cuales una mínima variación en la dosis podría producir efectos no deseados en el paciente. Lo mismo podría ocurrir en inyectables, como la adrenalina, o algunos antitumorales que necesitan una dosis muy precisa.

El Colegio de Farmacéuticos también recomienda guardar los medicamentos con su prospecto y envase original y revisar periódicamente aquellos que tenemos en el botiquín de casa para comprobar la fecha de caducidad.

Además, los medicamentos son altamente contaminantes para el medio ambiente, por lo que nunca deben tirarse a la basura. Tanto los restos de medicamentos, como aquellos que estén caducados y sus envases, deben depositarse en el punto SIGRE de las farmacias comunitarias, donde se encargan de su correcto reciclaje y eliminación.