Todacitan, el medicamento estrella para dejar de fumar, con problemas de desabastecimiento

La luz roja de alarma por problemas de desabastecimiento en las farmacias zaragozanas durante los últimos días ha alcanzado a uno de los productos estrella de la temporada, protagonista de considerable ruido mediático. Se trata del Todacitan, cuyo principio activo es la citisina. Este alcaloide vegetal compite con la nicotina por los mismos receptores de estímulos y la desplaza, para reducir así la dependencia de la persona por alivio de los síntomas de abstinencia.

Desde el pasado 1 de febrero, el Todacitan es el único tratamiento indicado para combatir la adicción al tabaco que cuenta en España con una financiación pública. Así, y aunque la situación no es de carencia absoluta, sí se ha registrado una presencia escasa del remedio en las boticas locales durante los últimos días. Como explican desde el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza la mayoría de las veces el paciente no llega a notar estos desabastecimientos porque el farmacéutico le dispensa otro medicamento con el mismo principio activo y con la misma vía de administración. En el caso concreto del Todacitan ahora mismo no hay alternativas, así que el paciente tendría que volver al medico.

Este medicamento se administra por prescripción médica y lleva dos años en el mercado, pero su elevadísimo precio (200 euros) lo convertía en una solución de lujo, no al alcance de todos los bolsillos. Es cierto que está disponible con financiación para personas que cumplen una serie de requisitos, empezando por una adicción considerable al tabaco (más de 10 cigarrillos diarios), lo cual ya supone un gasto mensual aproximado de casi 80 euros.

Requisitos para poder tomar Todacitan

El Sistema Nacional de Salud explica que el Todacitan está dirigido a adultos para el tratamiento de la dependencia tabáquica y reducción de la ansiedad a la nicotina en personas dispuestos a dejar de fumar. Esta coletilla es importante, ya que para acceder a la financiación de este medicamento hay que demostrar tal intención, con al menos un intento constatable en el último año. Se toman seis comprimidos cada dos horas durante los tres primeros días, en los que aún se fuma. Luego se entra en nueve días más de tratamiento, la ingesta es de una píldora cada dos horas y media, ya sin fumar. Por último, se pasan otros 13 días con una dosis más reducida.

Condiciones para su uso financiado

Para acceder a la financiación oficial del medicamento por receta electrónica, y además de lo ya indicado anteriormente, el paciente debe figurar en un programa de apoyo (individual o grupal) de deshabituación al tabaco en su Comunidad Autónoma que esté implementado en las comunidades autónomas. Se financia un intento anual por paciente para dejar de fumar con apoyo farmacológico.