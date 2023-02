Cuánto dura la inmunidad natural contra la covid tras haber pasado la enfermedad

Desde el comienzo de la pandemia de la covid-19 han sido muchos los estudios publicados en los que se analizado con detalle el tema de la inmunidad, tanto la procedente de la vacunas frente al virus como la generada por las personas que pasaron la enfermedad. Una revisión sistemática y un metaanálisis centrado en ambos supuestos arrojan luz a la cuestión y ayudan a despejar las dudas; las claves se acaban de publicar (el pasado jueves 16 de febrero) en la revista científica 'The Lancet'.

La conclusiónprincipal del análisis revela que el riesgo de hospitalización o muerte de una persona previamente infectada por el virus SARS-CoV-2 es un 88% menor durante al menos 10 meses que el de aquellos que no lo habían padecido, según el análisis de 65 estudios diferentes elaborados en 19 países. Un dato curioso del análisis sugiere que el nivel y la duración de la protección contra la reinfección de covid, la enfermedad sintomática y la enfermedad grave están al menos a la par con la que proporcionan dos dosis de las vacunas de ARNm (Moderna y Pfizer-BioNtech) para las variantes ancestral, Alfa, Delta y Ómicron BA.1.

En concreto, la protección de la inmunidad natural contra la reinfección es de en torno al 85% a los diez meses en caso de variantes Alpha y Delta, mientras que en caso de la Ómicron BA.1 esa salvaguarda desciende al 36% tras ese periodo de tiempo.

Con todo, la protección es del 90% a los diez meses en la variantes Alpha y Delta contra hospitalización y muerte, y del 88 % en caso de la Ómicron BA.1, según el estudio. El estudio no incluyó datos sobre la infección por Omicron XBB y sus sublinajes.

La protección más débil en caso de la variante Ómicron y sus subvariantes "refleja las mutaciones que les han permitido escapar a la inmunidad con más facilidad que otras variantes", expresó Hasan Nasserldine, coautor del trabajo.

De todas formas, el autor principal, el doctor Stephen Lim, del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington (Estados Unidos) aclara que "la vacunación es la forma más segura de adquirir inmunidad, mientras que la adquisición de inmunidad natural debe sopesarse frente a los riesgos de enfermedad grave y muerte asociados a la infección inicial".

La doctora Caroline Stein, coautora del IHME, apunta que "las vacunas siguen siendo importantes para todos con el fin de proteger a las poblaciones de alto riesgo, como los mayores de 60 años y las personas con comorbilidades". "Esto incluye también a las poblaciones que no se han infectado previamente y a los grupos no vacunados, así como a los que se infectaron o recibieron su última dosis de vacuna hace más de seis meses -asegura-. Los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta tanto la inmunidad natural como el estado de vacunación para obtener una imagen completa del perfil de inmunidad de un individuo".

Referencia bibliográfica

Team, F., & Lim, S. S. (2022). Past SARS-CoV-2 infection protection against reinfection: a systematic review and meta-analysis. SS, Past SARS-CoV-2 Infection Protection Against Reinfection: A Systematic Review and Meta-Analysis.