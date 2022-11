Qué es la Candida parapsilosis, síntomas y el tratamiento del hongo que se está expandiendo en hospitales

La detección del hongo denominado Candida parapsilosis no es una situación nueva; de hecho, las infecciones en la sangre derivadas de su aparición son las cuartas más comunes, y se trata de una afección especialmente delicada para personas inmunodeprimidas, ya que puede derivar en situaciones de gravedad. También pueden afectar especialmente a quienes toman regularmente esteroides o suelen abusar de los antibióticos. Un estudio del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), publicado el pasado 7 de noviembre, alerta de su expansión por hospitales españoles en las últimas semanas, especialmente en Madrid, Barcelona y Cantabria.

Qué es la Candida parapsilosis

La Candida parapsilosis es un hongo que suele aparecer en la piel de personas sanas, así como en el tubo digestivo y en las mucosas presentes en los genitales. En el caso de estancia hospitalaria, la vía de infección puede estar asociada al uso de implantes médicos, catéteres y vías de administración parenteral. Cuando la persona experimenta una bajada de defensas (por ejemplo, tras una ingesta prolongada de antibióticos), el hongo tiene más libertad de reproducción e infección para provocar la llamada candidiasis. Los recién nacidos y los ancianos también tienen más posibilidades de padecer esta infección, así como los ingresados en un hospital tras una cirugía (más aún en las gastrointestinales) y los diabéticos.

Síntomas de la Candida parapsilosis y cómo tratarla: del fluconazol al voriconazol

Aunque son síntomas que pueden compartirse con muchas otras complicaciones de salud, conviene acudir al médico si aparecen los siguientes elementos en la piel:

Erupciones rojizas y dolorosas , especialmente en ojos, boca, vagina o uñas.

, especialmente en ojos, boca, vagina o uñas. Irritación en membranas internas del organismo.

Irritación del sistema digestivo, acompañada de dolor abdominal severo.

Para tratarla hay que eliminar todo tipo de cuerpos extraños y medicamentos en el organismo, empezando los antibióticos y ciertos dispositivos médicos y siguiendo, en el caso de las mujeres, con los anticonceptivos intravaginales. El medicamento más efectivo para tratarla, siempre bajo supervisión médica estricta, es el fluconazol, que ataca directamente a los hongos causantes de la infección y no tiene apenas efectos secundarios más allá de náuseas puntuales o dolor de cabeza. Se administra en cremas en casos leves, por vía oral o en caso de infección severa, inyectable. El voriconazol también se emplea eficazmente cuando la infección es ocular.

La relevancia del estudio es la aparición simultánea y en varios hospitales de clones de esta especie con resistencia a fluconazol y voriconazol durante la pandemia de la covid. La investigación muestra que cepas resistentes se agrupan en genotipos clonales asociados a determinadas regiones geográficas: se estudiaron 121 clones del hongo y los causantes de esta expansión hospitalaria son principalmente tres, presentes en los referidos entornos de Cataluña, Madrid y Cantabria, aunque no se descarta una expansión a otras regiones españolas. Y el crecimiento analizado data de 2020, pero ya había constancias previas (2019) de un aumento en la presencia hospitalaria de este hongo.

Referencia bibliográfica

Zaragoza, O., Alcazar-Fuoli, L., Trevijano-Contador, N., Torres-Cano, A., Carballo-Gonzalez, C., Puig-Asensio, M., ... & March-Rosello, G. (2022). Global emergence of resistance to fluconazole and voriconazole in Candida parapsilosis in tertiary hospitals in Spain during the COVID-19 pandemic. medRxiv.