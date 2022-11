Alertan de la expansión en hospitales españoles de 'Candida parapsilosis' resistentes al tratamiento con azoles

Una investigación llevada a cabo desde el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha detectado en los últimos años en varios hospitales españoles la aparición de clones del hongo 'Candida Parapsilosis' resistentes a la terapia con azoles, lo que ha generado brotes de infecciones resistentes al tratamiento con estos fármacos.

La aparición de estos clones hace recomendable estudiar más en profundidad su expansión y sus características genéticas para mejorar el manejo de las infecciones causadas por este hongo. El estudio está coordinado por Óscar Zaragoza y Laura Alcázar-Fuoli, investigadores del Laboratorio de referencia e investigación en Micología del CNM-ISCIII y se ha publicado en la revista 'Open Forum Infectious Diseases'.

El hongo Candida parapsilosis es una causa frecuente de candidiasis, una infección que suele producirse en entornos hospitalarios y que está asociada al uso de implantes médicos, catéteres y vías de administración parenteral. Las personas hospitalizadas, inmunodeprimidas, tratadas con antibióticos durante tiempo prolongado y los pacientes con otras enfermedades tienen más riesgo de sufrir estas infecciones, que pueden ser de carácter leve pero que, si no se tratan, puede generar graves complicaciones.

Esta especie de hongo tiene una susceptibilidad reducida al tratamiento con equinocandinas y se considera sensible a otras familias de fármacos, como polienos (anfotericina B) y los triazoles (fluconazole, voriconazol, itraconazol, posaconazol e itraconazol). La relevancia del estudio es la aparición simultánea y en varios hospitales de clones de esta especie con resistencia a fluconazol y voriconazol durante la pandemia de la covid. Aunque la aparición de brotes causados por 'C parapsilosis' se ha descrito frecuentemente en la literatura, la incidencia de estos brotes causados por cepas resistentes a los azoles es algo que no se había detectado de manera significativa en España antes de 2020.

Para este trabajo, los autores han analizado las cepas de 'C. parapsilosis' recibidas entre los años 2000 y 2021 en el Laboratorio de Referencia e Investigación en Micología del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII, que actúa como Laboratorio de Referencia en España para las infecciones causadas por hongos.

Concretamente, los investigadores del ISCIII han examinado el perfil de susceptibilidad al tratamiento de 1.315 cepas de este hongo, lo que ha permitido confirmar un aumento del número de casos con resistencia adquirida a los azoles fluconazol y voriconazol en los últimos años El análisis genético ha detectado la presencia de brotes en al menos ocho hospitales españoles.

¿Relación con la pandemia?

La investigación ha mostrado también que las cepas resistentes se agrupan en genotipos clonales asociados a determinadas regiones geográficas.

En concreto, de los 121 clones registrados en total en el estudio, los aislados resistentes y causantes de los brotes se agrupaban principalmente en tres genotipos, que se han presentado en hospitales de Cataluña, Madrid y Cantabria. Además, los autores también han detectado que algunos de estos clones también se han extendido a otras comunidades autónomas.

Aunque el incremento en la detección de estos clones se ha producido a partir de 2020, este tipo de aislados resistentes ya circulaban por algunos hospitales en 2019. Aún no se conocen las causas que han originado este aumento en su incidencia, aunque hay una coincidencia temporal con la pandemia de la covid.

Por ello, los investigadores plantean la hipótesis que la selección y amplificación de clones resistentes de 'C. parapsilosis' puede haber sido un efecto secundario de la situación hospitalaria generada por el impacto de la pandemia.