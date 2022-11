Resfriados largos e intensos que no son covid ni tampoco gripe: cuánto duran sus síntomas

Tos, estornudos, mucosidad, dolor muscular e incluso alguna décima de fiebre. Síntomas que, a priori, pueden parecer un claro caso de coronavirus, pero que el test de antígenos niega lo que parece evidente y que al afectado hace incluso dudar de si será una gripe.

Nada más lejos de la realidad. "Es la sintomatología propia de un resfriado común, que también tiene su hueco en una época en la que parece que todo o casi todo es covid. Como tal, su tratamiento es similar al de las otras dolencias, teniendo que tomar paracetamol e ibuprofeno para aliviar el dolor", apunta Luis Miguel García, médico de Atención Primaria.

"Todo son infecciones víricas de la misma familia, por eso presentan cuadros parecidos. Algunas pueden ser más agresivas que otras, pero eso depende de la mutación del virus en el momento en que se contagia", explica el doctor.

"Como no tenemos un control de la especificidad de cada patógeno que existe, porque evidentemente no sería rentable, no podemos saber si el contagio por uno determinado se prolonga en el tiempo más allá de los diez días o es que se empalma un virus con otro", comenta Luis Miguel García.

Hasta un mes con la misma sintomatología

"Estamos en una época del año muy propensa a coger catarros. Este año todavía más si tenemos en cuenta que los dos anteriores la mascarilla era indispensable. Ahora, cuando una persona está baja de defensas o más frágil y se contagia de algún virus respiratorio es más fácil que antes de recuperarse vuelva a infectarse de otro", apunta el médico de Atención Primaria, quien además recomienda estar alerta a los, "aunque similares" síntomas de catarro, gripe y covid. Estas son las diferencias: