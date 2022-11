Vacunas de covid y de gripe: ¿me las puedo poner si estoy resfriado?

Ya lo anunciaron los expertos. "La llegada del otoño va a traer consigo una explosión de infecciones respiratorias", decía hace unas semanas el epidemiólogo Nacho de Blas. Una realidad que ya está aquí. Estornudos, tos, gastroenteritis o malestar general como consecuencia de un simple resfriado "protagonizan ya la mayoría de las consultas médicas", tal y como confirma Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria.

Síntomas "comunes" en estas fechas que, en el peor de los casos, pueden ser el principio de una gripe o del contagio por covid. Razón por la que desde Sanidad instan a la población a vacunarse contra sendos virus -ya está abierta la agenda para que lo puedan hacer los mayores de 60 años-. Pero, ¿qué se debe tener en cuenta antes de la inoculación? ¿Es recomendable hacerlo estando resfriado o con síntomas compatibles con sendas enfermedades?

Desde el Ministerio de Sanidad señalan que una persona "no puede recibir las vacunas si tiene fiebre alta en ese momento, toma medicamentos inmunosupresores o está en tratamiento antibiótico por una neumonía o enfermedad grave".

"Pero en el caso de un resfriado leve que no causa fiebre, el paciente sí puede ser inoculado y solo debe posponerse la vacunación en caso de estar cursando un cuadro febril o enfermedad aguda importante", añaden las mismas fuentes.

Quién no puede vacunarse de covid y de gripe

"Es recomendable que en esos casos la persona avise a su médico, puesto que vacunarse con un cuadro catarral fuerte puede llegar a crear un malestar importante", comenta Luis Miguel García. En este sentido, y siguiendo los consejos de Sanidad, las vacunas solo está contraindicada en los siguientes casos:

Personas alérgicas a los principios activos o a algún componente de la vacuna.

o a algún componente de la vacuna. Menores de 6 meses .

. Personas que tengan fiebre o una infección aguda : la vacunación deberá posponerse hasta que se hayan recuperado.

: la vacunación deberá posponerse hasta que se hayan recuperado. Personas que han tenido una reacción alérgica grave a una vacuna con anterioridad.

No obstante, recuerdan fuentes sanitarias, "si se tienen síntomas compatibles con la covid, como fatiga o fiebre, debe realizarse un test diagnóstico para asegurarse de que no se está cursando la enfermedad. Si la persona está contagiada, no podrá vacunarse", concluyen desde Sanidad.