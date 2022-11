¿Ha aumentado el interés por la vacunación en Aragón?

"La pandemia aún no ha terminado. Instamos a los ciudadanos a que se vacunen ahora, o se revacunen, especialmente si su situación de salud los pone en mayor riesgo de contraer covid grave". Es el consejo que el responsable de la estrategia vacunal de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Marco Cavaleri, hizo hace tan solo unos días en una rueda de prensa en la que también alertó sobre la "llegada de nueva ola de la covid en las próximas semanas".

Un pico de contagios que ya ha comenzado su ascenso, puesto que según datos del Ministerio de Sanidad, en las dos últimas semanas se ha pasado de 800 a 1.900 casos por cada 100.000 habitantes en España. Datos extrapolables a la comunidad aragonesa, donde se registraron 752 contagios por coronavirus en el periodo del 10 al 16 de octubre de 2022 y 898 tan solo una semana después, según el Boletín Epidemiológico de Aragón.

Un aumento de casos que ha supuesto que los expertos vuelvan a hacer un llamamiento a la vacunación, tanto para quienes no se han inoculado, como para aquellos que ya pueden hacerlo con la segunda dosis de recuerdo o para los que no tienen la pauta completa.

"Si de algo hay evidencia científica es de que la vacunación evita el desarrollo grave de la enfermedad, la hospitalización y el fallecimiento. Algo que se ha comprobado desde que comenzó la pandemia", comenta la aragonesa Inma Cuesta, miembro de la Comisión Nacional que asesora al Ministerio de Sanidad en materia de vacunación.

Así avanza la campaña de vacunación

Es precisamente ese aumento de contagios y el mensaje de la posible llegada de una nueva ola lo que ha supuesto un mayor interés entre la población. Es el caso de Pilar Moreno, zaragozana de 69 años. "Me ha dicho mi hija que ya han abierto la agenda para ponerme la siguiente vacuna. Yo no me lo pienso dos veces, cuanto antes mejor. Y si me ponen la de la gripe también, pues mejor, que no quiero pasar mal invierno", comenta la vecina del barrio de San José.

"Para la segunda no corrí tanto, porque parecía que la cosa estaba más calmada, pero ahora parece que da más miedo lo que viene", afirma Moreno, quien asegura haber mantenido "esta conversación" con su grupo de amigas. "Hacía tiempo que no hablábamos tanto del coronavirus. Todos conocemos otra vez a alguien que está contagiado", cuenta Pilar Moreno.

Quien también se siente "no con miedo, pero sí con algo de preocupación" es Ángel Laborda, oscense afincado en la capital aragonesa, que con 47 años solo se puso la primera vacuna, "cuando me tocó hacerlo". "Me contagié en febrero de este año y ya no me planteé ponerme la segunda. Ahora lo tengo más claro. Me he cogido cita para la semana que viene" afirma Laborda.

Un interés por la vacunación que también se refleja en los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad. En concreto, en España, el 46,96% de las personas de más de 80 años han recibido este refuerzo –los más vulnerables frente a una infección de covid–, el 24,4% de quienes tienen entre 70-79 años y el 8,8% de los mayores de entre 60 y 69 años. Cabe señalar que, según Sanidad, a fecha de 25 de octubre de 2022, se pasó de algo más del 30% al 46% en mayores de 80 años en comparación con la semana anterior.

En Aragón, desde que comenzara la campaña de dosis de refuerzo se han administrado, según fuentes oficiales, 141.568 dosis. Cifra que, según estiman desde el Gobierno de la comunidad, "no se debe al aumento de contagios, sino a la apertura de agendas por grupos de edad".

En cuanto a la gripe, vacuna que ya puede inocularse en la comunidad junto con la de la covid o por separado, las mismas fuentes confirman que se han administrado 160.328 dosis desde el 26 de septiembre, fecha en la que comenzó la campaña.