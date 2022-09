Aragón comienza a inocular la cuarta dosis de la covid: "Estamos muy contentos de ponernos la dosis de refuerzo"

"Soy muy mayor ya, no sabemos lo que va a pasar, y estamos muy contentos de ponernos la vacuna de refuerzo. Estoy a favor de todas las vacunas, mi marido y yo nos hemos vacunado siempre". Estas han sido las palabras de Patrocinio Fuertes, de 91 años, usuaria de la residencia Elías Martínez de Zaragoza, mientras esperaba a que su marido recibiera la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Aragón ha comenzado este lunes a inocular la segunda dosis de refuerzo, a la vez que la vacuna contra la gripe, a los más de 16.000 residentes de los 280 centros de mayores, y a los cerca de sus 6.000 trabajadores. En total, se prevé que hasta diciembre unas 350.000 personas reciban los pinchazos.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha visitado este lunes la residencia zaragozana junto a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto. "A partir del 5 de octubre, los mayores de 80 años podrán citarse para vacunarse a partir del día 10 en la aplicación móvil de Salud Informa", ha detallado Repollés, quien ha asegurado que "se trata de un día importante, ya que procedemos a la inmunización de las personas más vulnerables y además procedemos a la vacunación con las nuevas vacunas, que protegen de las nuevas cepas de la variante ómicron". Por el momento, la residencia Elías Martínez ha recibido este lunes 25 vacunas. "Hemos comprado ya todas las dosis necesarias y esperamos recibirlas a tiempo", ha indicado la consejera. "Tenemos la esperanza que de gripe se vacune mucha gente para poder llegar a unos porcentajes altos", ha aseverado Sira Repollés, indicando que el año pasado se llegó al 75%, una cifra "histórica". La inversión para obtener todas las dosis asciende hasta casi 4 millones de euros. En las tres provincias se ha comenzado a poner las vacunas a los más de 16.522 residentes de los 280 centros de mayores. La cifra se eleva a más de 30.000 incluyendo a los centros de personas con discapacidad y sus trabajadores.

Por su parte, Broto ha insistido en que "hoy solo podemos estar contentos por dar un paso más hacia la protección de los residentes, que –al igual que el conjunto de la población- gracias a la vacuna han podido volver a hacer una vida normal dentro de sus casas, que son estos centros", ha subrayado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales. En esta línea, ha recordado que "estamos hablando de la población que fue más vulnerable frente a esta pandemia y que es de justicia que ellos, junto a los trabajadores, sean el primer colectivo a proteger".

"Con la última vacuna sí que me dolió el brazo, pero me tomé una aspirina y ya fue mejor. A ver qué tal me va esta. Hay que ponérsela", ha apostillado Manolo, de 87 años, usuario de la residencia de mayores. Lo mismo ha opinado Patrocinio Fuertes, quien ha dicho que "hoy no me vacuno porque tuve la covid desde hace menos de cuatro meses y me tengo que esperar, pero sino estaría aquí vacunándome". Marina Ayerbe, por su parte, tiene "miedo" a la dosis de la gripe, ya que siempre le ha hecho reacción. "La de la covid no me ha hecho nada", ha sentenciado.

El día 5 de octubre se abrirán las agendas para comenzar a vacunar a partir del día 10 a los mayores de 80 años. Desde ese momento se realizará una apertura progresiva, para cubrir a todos los mayores de 60 años y a las personas consideradas como grupo de riesgo. A partir del 5 de diciembre, la vacunación se podría abrir a otros grupos de población en función de la disponibilidad de las vacunas.

El personal sanitario de Atención Primaria comenzará su vacunación también a partir de este lunes y más adelante se llevará a cabo la inmunización de Atención Especializada que se realizará a través de los servicios de Prevención de los diferentes centros. Los mutualistas de Muface, Mugeju e Isfas serán vacunados de coronavirus de forma centralizada en el 061 y los centros de salud de Los Olivos en Huesca y Ensanche en Teruel.