"Es mi cuarta dosis y aún no he cogido la covid, pero no me he quitado la mascarilla desde que empezó la pandemia"

"Esta es ya mi cuarta dosis. Aún no me pasado la covid, aunque desde que empezó la pandemia no me he quitado la mascarilla y tengo mucho cuidado, me lavo mucho las manos, no estoy en grupo con nadie... No obstante, tengo un hermano que casi se murió porque tiene otras enfermedades". Son palabras de Elena García, de 80 años, una de las residentes que este lunes ha recibido la doble vacunación de la gripe y de la cuarta dosis de refuerzo de la covid en el centro del IASS Ciudad de Huesca. De momento, las tres dosis anteriores apenas le hicieron efecto, "solo un poco de dolor de cabeza", ha recordado.

También Ramón Ballarín, de 84 años, ha recibido los dos pinchazos y por ahora ha tenido la suerte de no haber sido infectado por la covid. "Ya somos pocos los que no la hemos cogido, aunque hay quien la ha pasado igual aunque se hubiera vacunado", ha destacado. Este ha sido el caso de María Teresa Gavín, de 81 años, otra de la residentes que ha sido doblemente vacunada. Ella pasó el covid "a ratos bien y a ratos mal, aunque tampoco fue una exageración", ha señalado.

Como ha explicado el director de Enfermería del sector de Huesca, Iván Carpi, este lunes ha comenzado la doble vacunación de 3.600 usuarios y trabajadores de las residencias de mayores del sector "porque queremos que estos pacientes, que son los más vulnerables por la edad, lleguen con la mejor cobertura inmunológica posible al período en que el virus tiene más actividad, que son los meses invernales". Esta cuarta dosis de Moderna incluye la inmunización a las últimas variantes de la covid que están circulando más frecuentemente.

Al respecto, se ha felicitado de que la situación de las residencias ha cambiado completamente en los últimos meses "ya que aunque sigue habiendo algún brote y positivos aislados, son de menos gravedad y menos capacidad de contagio con lo que podemos decir que las vacunas nos han permitido recobrar buena parte de la normalidad de la que disponíamos también en estos centros, que ya han recuperado la actividad asistencial y social".

Después de las residencias será el turno de los trabajadores de Atención Primaria y Especializada y a partir del día 3 de octubre se abrirán las agendas para que puedan pedir cita en sus centros de salud los mayores de 80 años. "Y luego ya se irán abriendo cortes de edad según la demanda y la disponibilidad de vacunas para llegar a todos los mayores de 60 años antes de mediados de diciembre, y a partir de allí se podría hacer con el resto de población que quiera acceder a la dosis adicional", ha resaltado.

Iván Carpi ha hecho un llamamiento a vacunarse tanto a la población más vulnerable "porque en el hemisferio sur la morbilidad de gripe ha sido muy alta"; como a los trabajadores sanitarios "para no ser elementos de contagio".