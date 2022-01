Estos son los alimentos que debes tomar después de ir al gimnasio

Reponer nutrientes y alimentar nuestros músculos tras un entrenamiento en el gimnasio es importante de cara a la recuperación de las fibras. Sin embargo, es preciso tener en cuenta cuáles son los objetivos del deportista. Es decir, no es lo mismo aquella persona cuyo fin es perder grasa, adelgazar, que aquella dirigida a ganar masa muscular o tonificar la figura. Un error común, por ejemplo, entre las personas que hacen deporte para rebajar su peso, es comer alimentos calóricos como bebidas isotónicas, entres otros.

Así pues, en caso de querer quemar grasa, lo recomendable es no comer nada después de entrenar. La pérdida de glucógeno con la práctica deportiva hace que nuestro organismo ataque las reservas de grasa, que es precisamente lo que se busca. Tampoco se debe comer antes a modo preparativo. No obstante, no hay que confundir esta pauta con no comer, ya que se deben evitar deficiencias. Por tanto, el interesado seguirá su dieta normal, aumentando, por su puesto, su hidratación. Beber agua es imprescindible para mantener el cuerpo hidratado antes y después del entrenamiento.

Qué comer después de entrenar para ganar masa muscular

Las instrucciones cambian en caso de que el objetivo esté dirigido a ganar masa muscular. En este caso, los requisitos nutricionales implican la recuperación de las reservas de glucógeno. La importancia de reponer fuerzas no equivale a comer lo que uno quiera. Existen una serie de alimentos, con carga de proteínas e hidratos de carbono, adecuados para esta situación. ¿Cuáles son los mejores?

Legumbre: se trata de un alimento completo, donde predominan las proteínas. Sin embargo, la complejidad de cocinarlas nos puede llevar a su descarte. Así, existen alternativas como el hummus, muy efectivo en la escala nutricional.

se trata de un alimento completo, donde predominan las proteínas. Sin embargo, la complejidad de cocinarlas nos puede llevar a su descarte. Así, existen alternativas como el hummus, muy efectivo en la escala nutricional. Huevo: producto por excelencia, también destaca por su aporte de proteínas con alto valor biológico y con calorías moderadas.

producto por excelencia, también destaca por su aporte de proteínas con alto valor biológico y con calorías moderadas. Yogur: rico también en proteínas, natural y sin azúcar, contiene además calcio y probióticos. Se recomienda su combinación con avena u otros carbohidratos.

rico también en proteínas, natural y sin azúcar, contiene además calcio y probióticos. Se recomienda su combinación con avena u otros carbohidratos. Plátano: entre las frutas, es la que más destaca por su contenido en hidratos de carbono.

entre las frutas, es la que más destaca por su contenido en hidratos de carbono. Atún: otro productor cargado de proteínas que rentabilizarán nuestro entrenamiento, pero no es recomendable su abuso por su contenido en mercurio.

Por su parte, antes del entrenamiento no es necesario comer nada en caso de seguir una dieta normal, con entre cuatro y cinco ingestas diarias. El cuerpo, con la acumulación de nutrientes, suma la suficiente fuerza para rendir en el entrenamiento.

Consulta más información sobre salud y otros consejos deportivos.