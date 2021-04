Al menos 15 vacunas distintas se administran en el mundo, y así es como funciona cada una

Las campañas de vacunación contra la covid-19 avanzan en varias partes del mundo con el uso de las vacunas producidas en tiempo récord por diferentes compañías farmacéuticas. En concreto, en España, se está inmunizando a la población desde el pasado 27 de diciembre de 2020 con las dosis de Pfizer-Biontech, Moderna y AstraZeneca, y se espera que a partir del próximo mes de abril se incorpore al calendario la vacuna 'monodosis' de Janssen.

Mientras tanto, en el mundo se están usando estas y otras variantes, como la Sputnik V rusa o las creadas por los laboratorios chinos Sinopharma y Sinovac. ¿Qué diferencias hay entre ellas? ¿Cuáles están en camino? Repasamos las vacunas que están en circulación o las que se podrían incorporar a lo largo de los próximos meses.

A la hora de catalogarlas, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) diferencian entre al menos cuatro tipos principales de vacunas contra la covid-19 que están autorizadas y son recomendadas, o que están en etapa de ensayos clínicos a gran escala (fase 3) en los Estados Unidos.

1. Las vacunas de vectores

Vacunas anticovid con esta tecnología: Oxford-AstraZeneca, Sputnik V, Cansino y Janssen.

Esta clase de vacuna utiliza un virus diferente al SARS-CoV-2 y menos nocivo, por lo general disfrazado con proteínas del coronavirus, para generar una respuesta inmunitaria.

Dentro de la envoltura del virus modificado, hay material del virus que causa la covid-19. Esto se llama "vector viral". Una vez que el vector viral está en nuestras células, el material genético les da instrucciones a las células para que produzcan una proteína que es exclusiva del virus que causa el coronavirus. "Con estas instrucciones, nuestras células hacen copias de la proteína. Esto despierta en nuestro organismo una respuesta y empieza a crear linfocitos T y linfocitos B que recordarán cómo combatir el virus si nos llegamos a infectar en el futuro", recuerdan los CDC.

2. Las vacunas de virus atenuado o desactivado



Vacunas anticovid con esta tecnología: Sinovac, SinoPharm, BharatBiotec o la Vacuna de la Academia China de Ciencias Médicas.

Esta es considerada la aproximación más extendida y conservadora de vacuna, debido a que imita el método que Edward Jenner ideó al final de la década de 1790 al utilizar la viruela bovina para proteger a los humanos de esa enfermedad.

Bajo este método, se inocula una versión completa del virus SARS-CoV-2 aunque debilitado o desactivado para que el cuerpo, sin el riesgo completo de la enfermedad, pueda generar anticuerpos necesarios para combatirla.

En el caso de los virus atenuados, estos han sido modificados para que no se puedan reproducir en el organismo huésped o bien para que no causen la enfermedad, mientras que, en la versión desactivada, el germen puede estar muerto.

De acuerdo con el portal web Vaccines.org, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., "dado que estas vacunas son tan similares a la infección natural que ayudan a prevenir, crean una respuesta inmunitaria fuerte y de larga duración", si bien en el caso del coronavirus no hay evidencia científica que defina ese lapso.

3. Las vacunas elaboradas en base a proteínas

Vacunas anticovid con esta tecnología: Novavax -la vacuna que produce la gallega Zendal- y Sanofi.

En este tipo de antídotos se utilizan solo algunos componentes del virus para estimular una respuesta de las células inmunitarias. En el caso de la covid-19, utilizan la proteína 'Spike' o el RBD.

Una vez la vacuna ingresa en el organismo, el sistema inmunitario reconoce que dichas proteínas "son ajenas" y comienza a crear linfocitos T.

"Si nos llegamos a infectar en el futuro, las células de memoria reconocerán al virus y lo combatirán", aseguran los CDC.

4. Las vacunas de ARN Mensajero



Vacunas anticovid con esta tecnología: BioNTech/Pfizer, Moderna y CureVac.

Este es el enfoque de vacunas más novedoso utilizado hasta el momento para luchar contra la pandemia del coronavirus.

En este tipo de fármacos, denominado ARN Mensajero o ARNm, se suministra parte del código genético del virus para que las células aprendan a producir una proteína propia del virus, o incluso una porción de ella, y así desencadenar una respuesta inmune.

Esto quiere decir que las vacunas de ARNm no contienen el virus vivo que causa la covid-19, sino "instrucciones" para las células inmunitarias, que después de su uso se descomponen y se deshacen del material genético.

"Las vacunas de ARNm contra la covid-19 se aplican en el músculo del brazo. Una vez que las instrucciones (ARNm) se encuentran dentro de las células inmunitarias, las células las usan para producir una porción de la proteína", explican los CDC.

A partir de allí, el sistema inmunitario reconoce que la proteína es un cuerpo extraño y comienza a generar una respuesta inmunitaria y a producir anticuerpos, "como sucede cuando se produce una infección natural contra la covid-19", añade este organismo.

Los CDC han aclarado que si bien estas vacunas son nuevas "no nada son desconocidas", ya que los científicos llevan décadas trabajando en ellas y sus ensayos son igual de rigurosos a las vacunas tradicionales. En este caso, el ARN solo funciona como mensajero y luego es destruido por la célula.

Brasil y Cuba prueban sus vacunas

A las ya citadas anteriormente, está previsto que se sumen en los próximos meses las vacunas que están desarrollando desde el pasado año 2020 los países latinoamericanos de Brasil y Cuba. En el caso de la brasileña ButanVac, que fue enviada a la India para ser probada en animales, la idea es que este fármaco se suministre no solo a Brasil, sino también a otros países de renta baja y media, que han tenido más dificultades para comprar las vacunas actualmente disponibles.

Por su parte, Cuba ha empezado a probar su propia vacuna -Soberana 02- en los deportistas que acudirán a los Juegos Olímpicos de Tokio, y aunque se encuentra todavía en fase experimental -según informa la prensa internacional- ha sido ya administrada a los equipos cubanos de boxeo y de lucha, aspirantes a ganar medallas en esta cita deportiva.

En términos de eficacia, los expertos recuerdan que para que un fármaco contra la covid-19 sea recomendado por la OMS, este debe tener "por lo menos un 70%" de eficacia en la población base, con resultados consistentes en los adultos mayores, un grupo particularmente vulnerable contra el virus. En el caso de Pfizer, con la que se inició la vacunación de la covid-19 en España a mayores de 80 años en residencias, la vacuna ha demostrado en ensayos clínicos proteger de la enfermedad al 90% de las personas vacunadas con respecto a las no inoculadas, una cifra similar a los resultados que ofrece Moderna, eficaz en un 94% de los casos. AstraZeneca, por su parte, muestra una eficacia cercana al 80%, según un estudio reciente publicado el pasado mes de marzo; aunque los expertos instan a no comparar estos porcentajes, puesto que se trata de estudios con diseños y poblaciones diferentes, y que además todavía no han concluido.