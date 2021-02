¿Qué es la PCR larga que se hizo Pablo Motos y dio positivo en coronavirus?

El pasado lunes el programa de televisión 'El Hormiguero 3.0' de Antena 3 sorprendió a los espectadores con la ausencia de Pablo Motos y la presencia de Nuria Roca, habitual colaboradora de la cadena. El motivo fue el coronavirus, que lo dejó en casa por precaución tras haber estado en contacto con un positivo. Motos, no obstante, no se resistió y apareció en el programa a través de una videollamada: "Dejadme que os diga que llevo 15 años sin fallar ni un solo día al programa y, de repente hoy, por esto, perdérmelo me ha dolido en el alma".

Al día siguiente, Motos dio negativo con una PCR y un test de antígenos y todo parecía indicar que el presentador volvía a ponerse al frente del programa, pero a las pocas horas los expertos le recomendaron que se hiciera "un PCR largo" y este ha dado positivo. Como él mismo relato este martes en otra videollamada durante la emisión del programa: "Tengo una carga viral mínima. Me cuentan que he podido infectarme tocando un bolígrafo, el pomo de una puerta o apretando el botón de un ascensor. Mañana (por este miércoles) me hacen otra para ver si realmente lo que tengo no es nada o lo estoy incubando. En estos momentos no soy contagioso todavía, pero no saben si en los siguientes días lo seré".

LaPCR, siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa', es una prueba de diagnóstico precoz que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno, que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN. Está considerada como la prueba más eficaz para el diagnóstico de la covid-19, ya que presenta una alta sensibilidad y especificidad. Es capaz de detectar cantidades ínfimas del virus para dar positivo, por lo que lo detecta en las primeras fases de la infección. Lo que permite esta técnica sobre todo es amplificar el material genético y poder detectarlo y trabajar con él. Hay ocasiones que la PCR puede dar positivo durante mucho tiempo, pero esto no significa que la persona siga siendo contagiosa, sino que quedan restos del material genético del virus a pesar de estar inactivo.

Este martes se confirmó que el presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, dio positivo en una "PCR de cadena larga" después de dar negativo en una PCR y en un test de antígenos. "Los expertos me han recomendado que me hiciese también un PCR de cadena larga, que tiene más sensibilidad y en ese he salido positivo", así lo explicó el propio Motos.

🗞 Últimas noticias: Pablo Motos no estará esta noche en el programa. Se encuentra bien y tendremos que esperar a mañana para conocer los resultados finales. pic.twitter.com/Ewg9eMTazD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 2, 2021

Existen distintos tipos de PCR. Una de ellas es la PCR larga (Long Range PCR). Esta PCR de largo alcance o de cadena larga amplifica las longitudes de ADN que normalmente no se pueden ampliar mediante métodos o reactivos de PCR convencionales.

Es un opción flexible y eficiente para secuenciar regiones genómicas candidatas en un pequeño número de muestras. Las polimerasas optimizadas para PCR de largo alcance pueden amplificar hasta 30 kb, tal como recoge un estudio publicado en Nature.

Cuando se combina con la secuenciación, la PCR de largo alcance puede lograr una mayor sensibilidad y proporcionar una herramienta más eficaz para detectar variaciones genéticas.

Últimas noticias sobre el coronavirus.