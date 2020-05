¿Cuántas veces se pueden usar y desinfectar las mascarillas FFP2?

Las mascarillas FFP2/3 (Filtering Face Piece o filtro facial) y N95 son material no reutilizable. No obstante, en situaciones de escasez la ciencia avala su descontaminación (una nueva esterilización, básicamente) que normalmente no se puede hacer en un hogar común. Para empezar, es básico que las mascarillas que se vayan a descontaminar no estén rotas o sucias; no se pueden lavar en ningún caso, ya que, al mojarlas, el material filtrante de polipropileno pierde la capa hidrófuga (la que evita la humedad o las filtraciones) y ya no cumplen su propósito.

Una posibilidad de re-esterilización es usar vapor de peróxido de hidrógeno (VPH, también conocido como sistema Batelle). La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) aclara que cada mascarilla descontaminada mediante este proceso podrá reprocesarse un máximo de dos veces: esto es, tres usos en total. Este proceso se hace en autoclaves de vapor a 121ºC, con un intervalo de 15 minutos de esterilización.

Otros métodos son el calor seco en horno de convección, calentando a 70° C durante 30 minutos; la esterilización con vapor generado por microondas consistente en calor húmedo mediante un ciclo a 65ºC durante 30 minutos e irradiación germicida ultravioleta con lámpara doble y dos minutos y medio de tiempo de exposición.

Más vapor

También se ha probado con éxito la descontaminación con plasma de gas de peróxido de hidrógeno entre dos y tres veces, o la aplicación de vapor a 121ºC durante quince minutos, observando siempre que las gomas se mantienen intactas y cierran bien; no más de tres usos, en todo caso. La más fácil de hacer en casa es quizá la descontaminación con vapor de agua durante cinco minutos, comprobando que no se deforma.

Por último, también se ha testado la descontaminación con etanol al 99% durante una hora y secado a temperatura ambiente, para mantener el filtrado del 95% propio de esta máscara. Exponerlas a gas de ozono durante un minuto también funciona, pero no se debe dar a cada mascarilla así desinfectada más de tres usos. Estos procesos, por supuesto, deben efectuarse con sumo cuidado, manteniendo las distancias de seguridad y usando guantes de protección.

